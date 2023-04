Mabel Lozano: “Los chavales consumen mucho porno y van a practicar lo que ven en el sexo de pago”

Los escolares de Betanzos tienen la oportunidad de acercarse a conocer la dureza de la trata de mujeres y niñas. La exposición Chicas nuevas 24 horas está abierta al público betanceiro en la sala de exposicións Jesús Núñez del Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia hasta el próximo 10 de abril. La muestra es una iniciativa de la Xunta de Galicia que reúne fotografías y testimonios extraídos del documental del mismo nombre producido y guionizado por Mabel Lozano, directora y activista contra la explotación sexual.

¿Cómo se originó la exposición?

Es una actividad de la Secretaría Xeral de Igualdade. Incluye la exposición junto con el documental Chicas nuevas 24 horas. Comenzó a moverse en marzo y termina en mayo. Se trata de ir de forma prioritaria a los institutos de secundaria. Los chavales no saben nada de la trata, les suena a algo muy fronterizo. Solo ven internet y, para ellos, la prostitución y la pornografía forman parte del ocio. No pueden pensar que existe trata de mujeres, y menos a su lado. Con esta acción queremos acercar testimonios en primera persona de menores, una niña de 15 años y otra de 17, que fueron captadas por su vulnerabilidad y por su falta de herramientas, cosa que no sufren los estudiantes en Galicia. La falta de herramientas te da nulas alternativas. Es una realidad que está detrás de la prostitución.

¿Cómo está confeccionada la sala de exposiciones?

Es una acción de tres patas. Por un lado está la exposición, en la que se puede ver dónde se extrae la materia prima, que no sale de cualquier sitio. No se extrae de A Coruña, no, sino que la traen de Rumanía, de República Dominicana o de los lugares en los que hay máxima vulnerabilidad. Al entrar, ves el proceso desde la captación y la extracción de la materia prima de esos lugares y como acaba siendo cosificada y mercantilizada dentro del sistema de la prostitución. Incluye fotos de chicas reales del documental, que rodamos en cinco países: España, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina. Sobre todo, son historias reales, como la de una menor de quince años, las que más les llegan a los chavales porque es una niña, igual que ellos. Por otro lado, se encuentran los talleres para que los jóvenes tengan una participación más activa. Y, por último la proyección del cortometraje, que se abre al resto de los visitantes por la tarde.

¿Qué ha cambiado desde que salió el documental?

Nada. Ahora mismo se pide en el Congreso una ley general contra la trata que actualmente no existe. Yo voy a institutos de secundaria y a los jóvenes nadie les habla de sexualidad. Por este motivo, al final, vemos que los chavales consumen mucho porno y van a practicar lo que ven al sexo de pago después. Sin leyes ni educación sexual, las rotondas y los pisos van a seguir funcionando. Los señores mayores y solos se acaban, se jubilan, y el relevo generacional son los jóvenes. ¿Qué hacen hoy en día comprando mujeres que, si tuviesen la posibilidad de elegir, no estarían con ellos ? Porque hay mucha violencia detrás de la prostitución. Al final, esto no va solo de sexo, sino que, en muchos casos, se trata de poder y de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y también de violencia. Más de 200 manadas han sido judicializadas en España. La última, una niña de 11 de años de Badalona a la que han violado también menores. ¿Dónde lo han aprendido? En la pornografía. Además, estos grupos no solo quieren violar, que es un delito, sino que, encima, lo comparten en las redes. Cuando sean un poco más mayores, esto chavales irán al sexo de pago, y detrás de este, muchas veces está la trata sexual. En la guerra de Ucrania hemos visto a chicas captadas en la frontera con Polonia usando botellas de sumisión química.

Recientemente ha lanzado una campaña en TikTok sobre la trata de mujeres. ¿Es esta la vía para llegar al público joven?

Es una manera de llegar a ellos en sus espacios, como lo es esta red social. Y también con sus voces. La protagoniza una influencer, Mar Lucas, que tiene 15 millones de seguidores. Por eso esta exposición itinerante que estamos haciendo en Galicia es algo maravilloso para llegar directamente a los jóvenes. No para aleccionarlos, si para informarlos y crear en ellos un pensamiento crítico. Tienen que saber que esto ocurre aquí y ahora, enfrente de ellos.

¿Esa es la clave para acabar con la trata de mujeres?

En realidad son dos los puntos clave. La educación y el pensamiento crítico pueden desacelerar la demanda. Y, por otra parte, está la legislación. Es importantísimo que exista una ley integral contra la trata que aborde la prevención, la reinserción y que dote de herramientas a las mujeres. Y, por supuesto, tiene que condenar todas las caras del proxenetismo para que nadie pueda lucrarse de la prostitución otra persona.