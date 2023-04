Juan Fariña volve indagar na ditadura na súa segunda novela: O que foi. Outra historia a cabalo entre o pasado e o presente que este concelleiro en Bergondo presentará o martes 11 na Casa de Galicia en Madrid.

Segundo libro xa... De onde saca o tempo?

Pois en contra do que poida parecer non teño tempo, de feito, este libro terminei de escribilo o 30 de decembro de 2021 e non volvín escribir nada máis.

O que foi ten moito en común coa súa primeira novela. Outra historia oculta pola ditadura, neste caso directamente asolagada.

Si, creo que a historia do encoro de Belesar, de Portomarín, esconde historias moi interesantes. Atraíame a desaparición dese pobo, Portomarín, e atraíame poñelo en contexto histórico, buscarlle as raíces. Esta etapa en concreto ten moito que contar, porque sempre se contou desde a óptica dos gañadores. Hai moitas historias moi interesantes que requiren ser contadas e divulgadas.

O protagonista visita Portomarín, o pobo declarado conxunto histórico que foi asolagado polo encoro, e sente unha presenza case fantasmal. Sentiu algo así?

Non tiven esa sensación de presenzas paranormais, pero si que tiven unha sensación moi forte, moi profunda, como algo flotando no ambiente, unha presenza doutros tempos. Cando en 2004 baixei alí e vin aqueles restos a sensación foi tremenda, tanto é así que decidín naquel preciso instante que nalgún momento do futuro escribiría algo sobre ese lugar.

Cita na novela a unha persoa que xogou un papel fundamental na conservación da historia de Portomarín. Refírome ao fotógrafo que dedicou tanto tempo a retratar os seus habitantes. Contactou con el?

Si, varias veces. Leveille un libro e ensinoume multitude de fotografías, ten un fondo gráfico tremendo daquela época. A súa ilusión desde hai anos é musealizar dalgún modo ese fondo, que non se perda. Eu creo ese tipo de fondos fotográficos e outros de lugares desaparecidos froito de encoros deberían ser expostos. Aquí temos unha Cidade da Cultura que podería albergar un espazo para a Galicia desaparecida.

O protagonista, fillo de emigrantes criado en Inglaterra, ten unha visión moi crítica de Galicia. Sente que os galegos non teñen amor polo seu. Comparte esa visión?

Si, por desgraza compártoa bastante. Pode ser que teña unha idea un pouco idealizada ou anglófila, do outro lado do mar, aínda que non sería algo exclusivo das illas británicas, creo que en Europa as cousas trátanse doutra maneira. Aquí hai un desleixo tremendo.

E por que cre que pasa iso?

Nalgún momento da historia rompeuse a evolución, porque Galicia era pobre, pero os usos, os nosos costumes, a arquitectura, o respecto polo campo, polos usos tradicionais dos recursos enfocábase doutra maneira. Nalgún momento, probablemente despois da guerra civil, e moi agudizado durante o desarrollismo, empezamos a cargarnos todo: os centros históricos das vilas, as cidades, as aldeas... De súpeto empezamos a aplicar certo pragmatismo construtivo que derivou en feísmo. Non coidamos o país en absoluto.

Nesta novela fai interpretacións históricas bastante atrevidas...

Si, atrévome a cousas certamente arriscadas, de feito cheguei a ter serias dúbidas sobre o que estaba a escribir, a ter a sensación de que me estaba pasando de freada nalgúns aspectos; pero a xente que o leu non me bota en cara un exceso, ninguén me dixo, fóiseche a olla ou frases deste estilo. Hai cousas que evidentemente son pura fabulación, outras teñen certa base histórica. Hai cuestións que me contaron que puideron ter sido así, algunhas.... [sorrí].