La Valedora do Pobo ha estimado la queja de un particular que solicitó su intermediación ante el retraso del Concello de Oza-Cesuras en concederle licencia para construir una casa en el lugar de Serra, en Santa Cruz de Mondoi.

Este propietario solicitó el permiso en septiembre de 2021 y decidió pedir amparo a la Valedora do Pobo tras comunicarle el Concello en mayo de 2022 que, como paso previo al otorgamiento del permiso, debía alcanzar un acuerdo de cesión con los dueños de otra finca que tenían una servidumbre de paso sobre los terrenos que se debían destinar a la cesión obligatoria para la apertura de viales públicos.

Este particular manifestó su incredulidad ante el hecho de que el Concello delegase en él la obligación de alcanzar un acuerdo con los propietarios de la finca dominante para la cesión de los terrenos para la futura ejecución de los viales públicos. En su escrito de queja, este vecino apelaba a los perjuicios que le acarreaba la demora, tanto a nivel económico como personal.

La Valedora se puso en contacto con el Concello de Oza-Cesuras para pedirle explicaciones y sus razones no le convencieron. El Concello argumentó que el terreno destinado a las cesiones obligatorias no estaba libre de cargas debido a la existencia de esta servidumbre de paso y que, como paso previo a la concesión de la licencia, era imprescindible que se formalizase la cesión obligatoria de los terrenos necesarios para la regularización del viario.

El Concello defendió sin éxito que no pretendía demorar la concesión del permiso y que el propio alcalde había intentado mediar entre las propiedades para acordar la extinción de la servidumbre de paso.

La Valedora no da por buenos sus argumentos e insta al Concello de Oza-Cesuras a proceder a la firma de un acta de cesión en la que haga constar que sobre parte de los terrenos existe una servidumbre de paso. El organismo encargado de velar por los derechos de la ciudadanía contradice al Ayuntamiento y sostiene que la existencia de esta servidumbre de paso no constituye una carga para la futura ejecución de los viales al no suponer para la propiedad de la finca dominante un derecho de paso superior al que disfrutará el resto de la ciudadanía.