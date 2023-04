Una familia elabora churros desde hace 125 años en Cambre y vende más de mil al día

España estaba bajo la regencia de la reina María Cristina y había perdido Filipinas y Cuba cuando los tatarabuelos de Virginia Gómez montaron un puesto de churros en Betanzos. Sus hijos trasladaron después el negocio a A Coruña y vendían “churros y patatas fritas en la playa de Riazor, en bandejas” y también a los trabajadores del puerto. Tras la Guerra Civil cerraron el negocio pero poco después reabrieron en el centro de Cambre. Tenían su caseta en el campo da feira e iban por todas las ferias de la comarca, algo que esta familia sigue haciendo hoy en día, 125 años después y con la quinta generación como continuadora de esta saga que se inició en 1898.

“Yo desde pequeña ya iba los fines de semana con mi abuelo a las ferias. A Paiosaco, a Ordes, a Carral, a Curtis. Al principio me encargaba de abrir las bolsas para meter los churros. Yo pude estudiar pero al acabar elegí continuar con el negocio, siempre me ha encantado aunque es duro, hay que montar y desmontar, levantarse muy temprano, estar muchas horas de pie”, explica Virginia García, la quinta generación de Churrería Valdés, que sigue llevando el apellido original de la familia que inició esta actividad.

Los padres de Virginia, Begoña y José Luis, siguen yendo a todas las ferias con su camión. Son los que se instalan al borde de la carretera en la feira de Paiosaco, por ejemplo. “Hace unos siete años, al tener hijos, quise tener algo más fijo para poder conciliar y alquilé un bajo aquí en el centro de Cambre donde hago los churros de siempre, de la misma forma artesanal que ha realizado esta familia desde hace más de un siglo”, señala esta joven que en algunos días coincide, y compite, con sus padres: en la feria de Cambre, el día 2 y el tercer domingo del mes.

“Ellos son los maestros, yo voy igualando. Al principio me comparaban todo el tiempo”, señala Virginia con una sonrisa. Ella en el local sirve, además, chocolate.

“A las seis y media de la mañana ya estoy amasando en el local. Se hace todo a mano, con buena harina y luego buen aceite para freír. Durante el fin de semana podemos vender, solo por la mañana, más de mil churros. En una feria vendes hasta cuatro veces más”, señala.

Durante la pandemia el negocio funcionó también muy bien. “La gente venía para llevar para casa. Los domingos por la tarde teníamos una cola que daba la vuelta por la acera. También sucede en Año Nuevo, aquí en Cambre ahora también se ha hecho tradición, como en Betanzos. Esos días abrimos ya a las seis de la mañana porque me encargan de muchos restaurantes”, afirma Virginia.

Este negocio tiene un cliente muy fiel, que venía de niño y ahora acude con sus hijos. Los churros tienen un componente sentimental además de gastronómico. “Alguien tiene que hacer feliz a la gente. Tengo muchos clientes que siempre dicen ay, de pequeño mi abuelo siempre me compraba un churro, qué recuerdos”.

Virginia se casa este sábado 15. “No, no habrá churros en el convite, aunque El Pantano a donde vamos me los encarga”, dice entre risas. A uno de sus hijos “le apasiona amasar”, por lo que no descarta que se esté preparando la sexta generación.