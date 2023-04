El mundo del trial apunta a Arteixo

El centro de Arteixo comienza a sentir el olor de la gasolina, de los neumáticos, de la tierra y de los nervios del centenar de pilotos que compiten este fin de semana en la primera prueba del Mundial de Trial. El Club Motomontañismo Arteixo es el encargado de organizar estas tres jornadas en las que se darán cita los mejores equilibristas sobre dos ruedas del mundo en un espectáculo deportivo que, además, pretende cautivar al público arteixán con tramos de competición que transcurrirán por el núcleo urbano y actividades complementarias para todos los espectadores. En el evento colaboran también el Concello de Arteixo, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia a través de la Secretaría Xeral para o Deporte.

“Queremos poner la guinda al pastel como organizadores”, afirma Ricardo Romero, integrante del Club Motomontañismo Arteixo. “Llevamos hechas varias pruebas de campeonatos de España y gallegos, como la copa infantil de trial o el campeonato de España de motos clásicas, que tendremos después del verano”, explica. “Queríamos hacer un evento accesible al público en general”, recalcan los organizadores. Con este objetivo, la línea de la salida y la de meta estarán situadas bajo la cúpula del campo da festa. Además, el recorrido de 6 kilómetros discurrirá por el polígono de A Penouqueira. “Los tramos son de fácil acceso para que la gente pueda aparcar el coche y acercarse a pie a ver a los pilotos”, puntualizan desde el club.

El afán por traer competiciones de esta disciplina de motociclismo se debe a las condiciones que han detectado en el entorno del municipio para la práctica de este deporte. “Arteixo es un referente en el mundo del motor, ahí está a la vista con el tema del autocross”, presume Romero, que puntualiza la gran afición que hay al trial en el entorno de la localidad. “En el campeonato gallego de motos clásicas, ocho de los diez primeros clasificados son de nuestro club”, presume. También confían en el buen trabajo que se está realizando en la base, con el desarrollo de chicos y chicas jóvenes que se están interesando en la disciplina. ”Somos un club de casi treinta años, la nueva directiva está cuidando mucho la faceta competitiva, pero también la social”, apunta Ricardo Romero.

El Club tendrá un representante en la prueba mundialista, Jorge García. El piloto asturiano, de catorce años, debuta en una prueba del Mundial en la categoría Trial3. Y lo hace en la casa de su club. Se hizo miembro del equipo arteixán cuando empezó a venir a Galicia a competir acompañado de sus padres. Su familia fue la que le inculcó la pasión por el trial. “Mi padre lo practicaba y me aficioné por él”, cuenta Jorge García. Al cumplir la edad mínima requerida para disputar una prueba mundialista, los catorce años, Jorge vivirá en Arteixo una oportunidad única para él. “Quiero agradecerle al club la oportunidad que me han dado, porque si no fuese por ellos no podría debutar en el Mundial”, recalca el joven competidor.

El plan de actividades comienza este viernes a las 19.00 horas con la ceremonia de apertura. También tendrá lugar un concierto de Virtual Proyect a las 21.00 horas. El sábado comenzará la competición. Los pilotos saldrán a competir por turnos a partir de las 8.30 horas desde el campo da festa. A las 15.30 horas será la entrega de premios y, a las 17.00 horas, actúan Los Revenidos. El domingo tendrá los mismos horarios e Iván es Juan cerrará con un concierto a las 17.00 horas.