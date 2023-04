El Concello de Oza-Cesuras asegura, en relación a la queja de un particular a la Valedora do Pobo por el trámite de una licencia en el lugar de Serra, que esa institución únicamente “sugirió” al Ayuntamiento que se procediera a la firma del acta de cesión haciendo constar que sobre parte de los terrenos objeto de cesión, existía una servidumbre de paso. El responsable del área de urbanismo de la Valedora do Pobo, añade el Concello, precisó que las “sugerencias” se emiten en aquellos casos en los que se considera que se puede dar al problema planteado una solución distinta para que sea analizada su viabilidad por el Ayuntamiento, al contrario de las “recomendaciones”, que se emiten cuando se considera que se está haciendo una interpretación o aplicación de una norma inadecuada, que perjudica a los ciudadanos.

El Concello de Oza-Cesuras defiende, en un escrito remitido a este diario, que la Valedora do Pobo no consideró en ningún momento inadecuada la actuación municipal, ni tampoco no ajustada a Derecho ni que perjudicase a ningún ciudadano. Según destaca, las explicaciones dadas por el Concello, especialmente en el informe de la Secretaría municipal emitido el 21 de octubre de 2022, son tenidas en cuenta por la institución de defensa de los gallegos. Prueba de ello, abunda, es la respuesta remitida el 8 de noviembre de 2022 por el responsable del área de urbanismo de la Valedora do Pobo, en la que precisa que la actuación del Concello no se consideró en ningún momento inadecuada o no ajustada a derecho. El Gobierno local señala que fue su intervención la que finalmente permitió el acercamiento entre los dos vecinos para que firmasen conjuntamente el acta de cesión de terrenos a favor del Concello libre de cargas y gravámenes para regularización de viales, extinguiéndose la servidumbre de paso, lo que posibilitó la concesión de la licencia y la solución del problema planteado.