Un incidente que dañó el cuadro de mandos del alumbrado público en la ejecución de las obras de la plaza de Galicia de O Burgo dejó sin luz varias farolas y semáforos este lunes. El Ayuntamiento de Culleredo anunció un refuerzo de la vigilancia policial en la zona para paliar las posibles afecciones al tráfico rodado y peatonal por la ausencia de los semáforos del cruce entre la avenida de A Coruña y la avenida de Galicia.

La empresa que ejecuta las reparaciones y la renovación de la plaza y su entorno conversó con personal de Unión Fenosa. En la tarde de ayer, se barajaba como posible solución “enganchar la red por fuera para restablecer el servicio mientras no se arreglan los desperfectos”, explicó el Concello, aunque apuntó que no permitiría actuaciones que no cumpliesen los parámetros de seguridad y las “pertinentes homologaciones”. El Ayuntamiento pidió en sus redes sociales que los vecinos tuviesen precaución al conducir y cruzar por la zona.