La empresa adjudicataria de la obra de reparación y remodelación de la plaza de Galicia de O Burgo, Citanias Obras y Servicios, estudia posibles soluciones para el daño ocasionado al cuadro de mandos en un incidente registrado este lunes, que ha dejado sin electricidad a varias farolas del entorno y a los semáforos del cruce entre la avenida de A Coruña y la avenida de Galicia, asegura el Concello. El Ayuntamiento insiste en que solo permitirá soluciones que ofrezcan garantías de calidad y cumplan los requisitos para considerarse homologadas las actuaciones en el cuadro de mando eléctrico.

La avería se produjo el lunes, cuando los trabajos que se ejecutan en la plaza de Galicia dañaron al cuadro de mandos del alumbrado público. La empresa conversó con personal de Unión Fenosa para estudiar posibles soluciones, entre las que se barajó “enganchar la red por fuera para restablecer el servicio mientras no se arreglan los desperfectos”, explicó el Concello, aunque hizo hincapié en que no permitiría actuaciones que no cumpliesen los parámetros de seguridad y las “pertinentes homologaciones”. El Ayuntamiento reforzó la vigilancia policial en la zona y pidió prudencia a los vecinos que caminasen o condujesen por el entorno.