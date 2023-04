Eloy Matesanz, médico jubilado de Meicende: "En 40 años pasamos de ser tres médicos para todo Arteixo a los más de veinte que somos hoy”

El nombre de Eloy Matesanz (A Coruña, 1952) ha sido durante 40 años un antropónimo familiar para los vecinos de Arteixo y de Meicende. El médico, que desde finales de los años 70 ha pasado consulta a los pacientes de este lugar de la parroquia de Pastoriza, se jubiló el pasado mes de noviembre. Ahora, sus antiguos pacientes han decidido reunirse para hacer un encuentro emotivo con él, a modo de homenaje, para valorar su aportación a la zona durante tanto tiempo. Será este viernes a las 20.00 horas en el centro sociocultural de Meicende.

¿Qué espera del homenaje?

Más que un homenaje, realmente es una reunión con los vecinos que alguna vez fueron mis pacientes. Es una forma de volver a ver a mi gente. Han pasado tantos años y tantas generaciones por delante de mí. Gente que, al llegar con 25 años, te ven que llegas con mucha fuerza. Ves a esas gentes, luego a sus hijos y después, a sus nietos.

¿Qué hizo nada más jubilarse?

Yo dejo de ir a trabajar en noviembre del año pasado cuando cumplo los 70 años. Lo primero, dejas de ir al centro. Yo me jubilo un viernes y, el lunes siguiente, empiezo el camino de Santiago desde Sarria con mi mujer. Fueron cinco etapas de desconexión total. Caminar es muy útil y fue una experiencia muy grata que recomiendo como terapia. Se la voy a recordar en este encuentro a mis pacientes.

¿Cómo llegó a ejercer de médico en Meicende?

Yo llegué en el 79 a Arteixo. Al poco tiempo, la asociación de vecinos de Meicende. Ya era un núcleo importante de población industrial, en la frontera con A Coruña. Cada quince días les iba un médico y me dijeron si podía ir yo. Antes había estado en Sober, en la provincia de Lugo. Yo soy coruñés, pero, paradójicamente, nací cerca de allí porque un familiar mío era médico en un pueblo al lado. Al ser de siempre de aquí, me fui trabajar luego a Meicende y es donde he estado durante toda mi vida. Tres años estuve en el Chuac, antes Juan Canalejo, en los servicios de urgencia y en pediatría. Luego desarrollé todo mi trabajo en Meicende.

Comprobó en primera persona el crecimiento de Arteixo.

Ha sido una barbaridad. En mis tiempos puede que hubiera 10.000 personas y ahora serán más de 30.000. En el terreno sanitario fue más grande el cambio. Pasamos de ser tres médicos en todo Arteixo a más de veinte que somos hoy. La medicina de antes no es como la de ahora. No había centros de salud. Los médicos, al llegar a una población, alquilábamos un piso y allí nos poníamos a ejercer la profesión, salvo que los ayuntamientos tuviesen un local adecuado. En mi caso, alquilé un piso como tenía el otro médico que había. Solo pasaron un par de años hasta que el ayuntamiento se encargó de gestionar un local, aunque yo permanecí en mi piso. Pasaba dos horas y media en Meicende y tenía mucho tiempo para irme a Arteixo y atender a mis pacientes de allí hasta las tres de la tarde. De hecho, ni siquiera existía todavía el Sergas.

¿Ha cambiado la forma de ejercer las Atención Primaria?

Había gripes y procesos infecciosos igualitos que hoy. Sí es cierto que no estaba todo tan protocolizado. En la actualidad todos hacemos una medicina muy parecida porque nos guiamos por protocolos y que son muy útiles y operativos. Hacen que cometamos menos errores. Antes, todo era más intuitivo. Todo ha cambiado y nos ha permitido mejorar. Con un botón puedo ver todas las pruebas que le han hecho a mi paciente y tengo contacto directo con el hospital. Antes éramos como islas.

¿Y la reticencia a tomar medicamentos prescritos?

El avance en la medicación ha sido enorme en todos los aspectos. Con el cáncer, los pacientes se nos iban. Y hoy la perspectiva de vida es muy alta. Han cambiado los tratamientos, las vacunas han pegado un golpe, los transportes que ya empezaron hace años. Y ahora tenemos la medicina robótica. Mi generación ha tenido la suerte de verlo. Y más que avanzará en el futuro.

¿Cómo vivió la pandemia?

Enero del 2021 fue lo más duro que recuerdo a nivel profesional. Los primeros días fueron de mucho desconocimiento, hasta que empezamos a darnos cuenta de todo. Había un miedo lícito al saber que podíamos contagiar a nuestras familias y teníamos que protegernos nosotros para proteger a la población. Al menos en la zona que yo conozco, la gente respondió muy bien y salimos adelante de esta manera pese que a que alguna, lastimosamente, se haya quedado en el camino. El ser humano tiene que adaptarse y seguir adelante.

¿Y a nivel emocional?

Un sanitario, emocionalmente, está muy entrenado. Son muchos años viendo personas y sus problemas. Esta profesión es tan maravillosa porque trabajas con personas. Tienes que habituarte a controlar tus emociones y las del paciente, porque lo que buscas es ayudarle a solucionar su problema. Yo he tenido épocas de atender a más de 60 personas al día, de las que 20 igual no tenían cita. Eso afecta al estrés del médico, que quiere atender a todos, y resta calidad en la atención. Por eso, parece que cada vez hay menos médicos o que se necesitan más para atender a la población, que ha crecido numéricamente y en cuanto a sus necesidades.