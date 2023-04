La alcaldesa de Betanzos, la socialista María Barral, insta a la Xunta a solventar “de una vez” los problemas en la línea de transporte de autobús A Coruña-Ferrol. “No podemos seguir aguantando un servicio en el que día tras días hay problemas que afectan a decenas de personas”, advierte la regidora, que denuncia las carencias derivadas de la “falta de planificación” de este servicio. Entre otros problemas, la regidora apela a “frecuencias que no se ajustan y no cubren las necesidades de los betanceiros” o “autobuses que no aparecen en la parada o que llegan con todas las plazas cubiertas y dejan a gente en tierra”.

El Ejecutivo betanceiro exige que se convoque la comisión de seguimiento de transporte metropolitano, elevará una queja a la Fegamp y pedirá amparo a la Valedora do Pobo.