“Hai fillos e netos de curandeiros que hoxe son fisioterapeutas ou osteópatas”

Hai unha cita importante este xoves, 27 de abril, ás 19.00 horas na biblioteca do Ceida no pazo de Lóngora en Liáns (Oleiros). É a presentación dun libro pero tamén a dunha autora cunha vida de novela, unha muller feita a si mesma, que naceu nun entorno que a destinaba a ser labradora e foino ata os 25 anos, cando rachou con ese destino pola ansia de saber e a liberdade que da o coñecemento. Marisa Castro Cerceda xubilouse hai pouco da Universidade de Vigo, é investigadora, bióloga e micóloga, e acaba de publicar en Hércules de Ediciones a súa primeira novela, A saga das curandeiras (tamén en castelán), coa que quere recuperar e valorar a memoria destas persoas lendarias. E sabe do que fala: ela é descendente de cinco xeracións de curandeiros de Lugo. Divulgadora científica e ecoloxista, é autora de máis dun cento de traballos de investigación e de máis de 25 libros de divulgación sobre plantas, árbores e setas.

Os máis novos poden pensar que iso de meigas, curandeiras e compoñedores é algo do pasado.

Non é cousa do pasado para nada. Para a miña sorpresa está vindo unha nova xeración, fillos ou netos que se formaron xa academicamente, que son fisioterapeutas ou osteópatas, e que están empezando a exercer. Estanse dedicando ao mesmo que os seus antepasados, pero doutra maneira, cunha formación.

Estas persoas con estas dotes tiñan coñecementos pero non académicos. Pero curaban. A min compuxéronme un nocello de nena de marabilla.

Tiñan uns coñecementos empíricos, froito da experiencia e de saberes transmitidos de pais a fillos. Eu estou casada cun traumatólogo e vin a meu pai, curandeiro, explicándolle como está construída a columna. El tocaba un oso roto, movíao e oía esa crepitación. O son que emite o oso ao volver ao sitio é moi particular. Eu a meu avó vinlle curar costelas rotas.

Seus pais eran labradores, pero seu pai tamén era curandeiro.

Meu pai foi a quinta xeración de curandeiros, que lembremos. Son persoas que teñen un don.Eu teño ido con miña nai visitar algunhas curandeiras tamén, e anotei as receitas e o que facían. E parecíame que iso debía saberse, pero era complicado dalo a coñecer como algo científico, por iso escribín a novela, porque a través dunha familia, e dunha muller, unha curandeira inspirada na figura dunha moi famosa de Ribas de Sil, quería chamar a atención sobre esta xente que durante moitos anos asistiron á xente do rural, daban todo o mellor que tiñan, o seu coñecemento, sen cobrar. Esa curandeira de Ribas de Sil tivo unha vida fascinante, non hai datos para facer unha biografía dela pero collina como fío condutor da novela. Había xente que falaba deles despectivamente, sobre todo se eran mulleres, chamábanlles bruxas. Eu quería con esta obra que fosen respectadas, que se conservasen os seus saberes, que quedase todo isto escrito.

E vostede sería sexta xeración de curandeiros.

Si, pero non exercín, só puntualmente, porque sei compoñer algunhas cousas e usar herbas. Pero tes que ter moito coidado, porque por exemplo hai plantas que son antagónicas con medicamentos que esteas tomando, poden anular os seus efectos. Pero por vía externa pódense usar e de feito tamén as emprega a Medicina.

A personaxe principal está nos anos da República e da Guerra Civil. E tamén ten enfronte aos curas, á relixión.

As curandeiras eran persoas coa mente máis aberta e iso para a relixión era perigoso. O saber da poder, e non interesa que outro saiba máis. A muller no campo coidaba da casa e dos fillos e traballaba fóra, sachaba, e tamén curaba. Era unha superwoman.

É a súa primeira novela, primeira incursión na ficción. Gústalle, vai seguir, no canto da divulgación científica?

Gústame e vou seguir. Estou empezando outra novela para contar as calamidades que pasaban as mulleres no campo nos anos corenta-sesenta. Na ditadura sempre estiveron arrecunchadas e no campo non ían máis aló, os pais non tiñan máis apertura de miras. Eu tiven un profesor en bacharelato, no ano setenta, que nos dixo que se queriamos ser libres tiñamos que estudar. Marcou a miña vida, abriume os ollos a algo máis, decateime de que tiña que saír do campo.