La cantera de Moncho en Sada y otras curiosidades electorales en la comarca

El Boletín Oficial de la Provincia que anuncia las candidaturas electorales suele ser uno de los más consultados del año. Los partidos aguardan con expectación esta publicación para curiosear las listas de sus rivales en busca de posibles fichajes.

A continuación, un pequeño repaso por las curiosidades que deparan las candidaturas en el partido judicial de Betanzos.

Sada: la huella de ‘Moncho es mucho’ en unas elecciones con récord de candidaturas

Sada encara unos comicios llenos de incógnitas tras la sorpresiva moción de censura que desbancó a Benito Portela de la Alcaldía a solo seis meses de la cita con las urnas. El municipio bate récord histórico de candidaturas, nueve, con la irrupción de nuevas formaciones y la despedida de otras como Ciudadanos o PDSP.

El Partido Demócrata Sada Popular fundado por Ramón Rodríguez Ares tras su expulsión del PP se despide, pero no del todo. El histórico exalcalde, autor de lemas icónicos como Moncho es mucho, está muy presente en las listas. Hasta dos partidos llevan a antiguos concejales de esta formación como cabeza de cartel: Almudena Pena, por el PSOE, y Manuela Martínez, Noly, por Vox. Otros ex de Moncho que prueban suerte en otras formaciones son Fernando España, número 2 del PP que concurrió en el onceavo puesto del PDSP; Manuel López, que fichó ya por el PP con Ernesto Anido, o Óscar Javier Meilán Fariña, que se incorpora como suplente a Unidos por Sada.

La principal novedad de estas elecciones son la irrupción de Unidos por Sada, integrada por siete de los nueve ediles de la moción de censura; Podemos, liderada por Miguel Huguet, y Sada Singular, en la que figura Manuel Sánchez Silva, compañero en el pasado de Crisanto.

Otro dato llamativo que depara Sada es el elevado número de independientes en la lista del PSOE: 13 de 17, incluida la candidata y, como anécdota curiosa, su hija, María Ángel Cousillas Pena, que cierra la candidatura. Llama la atención también la renovación total del PP tras la expulsión de los ediles del grupo municipal: 16 de 17 nuevas caras, incluida la candidata, Esperanza Arias. La formación recupera para el puesto simbólico de cierre a Antonio Aguión, concejal de Urbanismo con Ernesto Anido.

Betanzos: de ocho a cuatro candidaturas y hermanos de broche en listas

La fragmentación que sufrió la izquierda en las elecciones de 2019, con hasta cinco partidos en liza ha dado paso a una contienda entre dos: PSOE y BNG. Al ala derecha, cae Ciudadanos y entra Vox, con Javier Manigrasso a la cabeza y el médico Arturo Sáenz de número dos. El resto de las candidaturas las encabezan mujeres: María Barral (PSOE) y Cecilia Vázquez (PP), que repiten, y Amelia Sánchez (BNG), que se estrena de número 1. Entre los ediles que no repiten, José Luis Lagares, por el PSOE, o Mónica Carneiro, tras su cese por discrepancias por el nombramiento de la reina de las fiestas. Como curiosidad, María Barral y Cecilia Vázquez llevan a sus hermanos como broche, la socialista de cierre, y la popular, de último suplente. El BNG incorpora al ex edil nacionalista oleirense Antón Tenreiro.

Bergondo: poca renovación y curiosos saltos de siglas

Tres de los cuatro partidos en liza, PSOE, PP y BNG optan por la continuidad en los primeros puestos. Solo Juan Fariña, de Alternativa cambia de número dos tras la salida de Eloy Babío (que pasa al cierre). Como anécdota, un ex integrante de las listas de Veciños de Bergondo, Compromiso por Galicia, BNG y Alternativa dos Veciños se pasa ahora Vox Betanzos: José Ramón Vizcaíno Sánchez. No es el único caso bergondés de salto de siglas, el candidato por Alternativa concurrió en el pasado por el PP, BNG y Anova.

Paderne: adiós a un alcalde histórico

El PSOE cambia de candidato tras 24 años con César Longo como alcalde. Sergio Platas se estrena como número uno en una lista en la que ya no figura su predecesor ni de cierre, un puesto destinado simbólicamente a rendir tributo a los históricos. Los dos aspirantes rivales repiten: Pedro López Ríos (PP) y Manel Pérez (BNG).

Suspenso en paridad al PP de Irixoa, Paderne y Vilarmaior

La paridad brilla por su ausencia en algunas listas de los pequeños concellos del rural betanceiro. El caso más llamativo lo representa el PP de Paderne, con solo dos mujeres frente a nueve hombres. Los cinco primeros puestos son para ellos y las dos únicas mujeres, relegadas a los puestos sexto y décimo. El PP de Irixoa y Vilarmaior, actualmente en el gobierno, reserva los seis primeros puestos a hombres y relegan a las candidatas a las tres últimas plazas.

¿Renovar? ¿’Para qué? El PP de Vilarmaior, sin rival en 2019, calca la lista

El alcalde de Vilarmaior y candidato por el PP, Carlos Vázquez, no tuvo rival en 2019. Su lista fue la única que pudieron elegir los ciudadanos. El popular se tendrá que medir ahora de nuevo con BNG y PSOE, aunque no parece excesivamente preocupado. Su lista es un calco de la de 2019. No cambia ni un nombre. Se da la circunstancia, además, que la candidatura era prácticamente idéntica a la de 2015, solo cambiaba los tres últimos puestos.

Curtis: sin PSOE... ni Antonio Fraga

El PSOE no ha logrado de nuevo presentar candidatura en este pueblo que gobernó durante años. Una debacle que estuvo precedida del pacto en 1999 entre el exsocialista Antonio Fraga y el ahora alcalde, Javier Caínzos para repartirse el sillón durante el mandato. Este esxedil del PSOE, que se integró finalmente en el PP, sale de la lista, en la que se estrena como número 2 Julia Diez. El BNG regresa con Lucas Quintas a la cabeza.

Vilasantar repite duelo de dos: PP y BNG, formación en la que se estrena como número uno Álvaro García Freire, hermano de la exalcaldesa.

Coirós repite candidatos por el PP (Francisco Quintela), BNG (Pura Ferreño) y PSOE (José Manuel Vara). Ciudadanos, principal novedad en las últimas elecciones, no presenta candidatura.

En Oza-Cesuras repiten también los tres cabezas de cartel: Pablo González (PP), Pilar Pedreira (PSOE) y Estefanía Busto.

En Aranga compiten de nuevo por el bastón Alberto Platas (PP), Sandra Pena (PSOE) y se estrena Patricia Cordo.