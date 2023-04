O Festival Intercéltico de Lorient de Francia é a gran cita da música tradicional e da cultura das nacións celtas, cunha historia de máis de medio século e con asistencia de miles de persoas. Este ano no que a Escola de Música e Banda Sementeira de Cambre chega aos 45 anos de vida, esta agrupación acaba de recibir o mellor regalo: a delegación galega deste festival elixiunos para participar no festival deste ano que se celebra do 4 ao 13 de agosto na Bretaña.

“A este festival van sobre todo bandas máis consagradas e nós somos un grupo moi novo. Xiana, gaiteira, ten doce anos e o máis maior que son eu, o director, teño 28. Supoño que a xuventude, ver que hai novas xeracións, tamén é un dos reclamos. Que nos elixisen é toda unha recompensa, era algo moi desexado e supón unha recompensa a todo o traballo feito nestes máis de corenta anos de historia de Sementeira”, contou o gaiteiro e director do grupo tradicional Luís Bolón. Sementeira ten escola de música, banda e grupo tradicional. A Lorient irán entre 25 e 30 gaiteiros e gaiteiras e percusionistas e xa están preparando un repertorio especial con pezas propias da comarca das Mariñas, e levarán traxes típicos desta zona. Aumentarán os ensaios a partir de agora e o vindeiro 25 de xuño terán unha especie de ensaio: recuperan un festival que facía Sementeira nos anos oitenta por San Xoán.