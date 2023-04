El María Casares lo vuelve a hacer: ganadores gallegos del Rally Matemático por cuarta vez

Alrededor de 1.600 estudiantes de Secundaria de Galicia participaron este año en el XXXI Rally Matemático sen Fronteiras que impulsa la Institución Galega de Ciencia con el apoyo de la Xunta. En la categoría de cuarto de ESO el equipo ganador fue el del instituto María Casares de Oleiros, formado por Noa, Carlos, Nicolás, José Ángel, Manuel, Sergio, Ismael, Diego y Gael y bajo la dirección, un año más, de la profesora Consuelo Castro.

“Es la cuarta vez que ganamos el Rally Matemático, debemos de ser de los que más lo hemos logrado en Galicia. Estamos todos muy contentos y agradecidos. Yo me alegro mucho por ellos, porque es como un reconocimiento a todo el trabajo que han realizado, porque se estaban preparando desde el pasado 10 de octubre”, destacó Consuelo Castro.

Este Rally Matemático es una de las pruebas científicas dirigidas a alumnado de la ESO de mayor participación de Galicia. Los estudiantes del María Casares deberían pasar ahora a la final que se celebra siempre en Toulouse (Francia), pero se ha suspendido este año debido al fallecimiento del coordinador de esta prueba, el francés André Antibi.

Los siete chicos y una chica del equipo ganador de Oleiros, que cumplen ahora 16 años, ya habían participado en la edición del año pasado pero no habían logrado llegar a la final. Sin embargo esa participación les sirvió como ensayo y además “les quedó el gusanillo” de repetir, según destacó su profesora y coordinadora del equipo. En esta edición también participó otro grupo de tercero de ESO que no logró llegar a la final pero se prepara para el próximo curso. En la final resolvieron cinco problemas relacionados con estadística, funciones, potencias e incluso la física. Con la dotación económica que les otorga la Xunta, realizarán un viaje por España.

“Lo más importante de esta prueba es que los estudiantes aprenden a trabajar en equipo. En este caso además, ellos mismos organizaron su estrategia de trabajo, no tenía que decirles nada, ellos decidieron quién repartía, quién comprobaba las respuestas, todo. Potenciaron lo que mejor se le daba a cada uno. Es algo que también les prepara para trabajar en el futuro, porque a veces no se sabe liderar un equipo. Me dejaron alucinada”, destacó Castro, quien resaltó además lo “intuitivos y motivados” que son estos jóvenes, que según le han comentado, prevén en su mayoría escoger carreras relacionadas con la ingeniería.

No solo han potenciado el trabajo en equipo sino también el esfuerzo para lograr el éxito. “Todos los lunes, por las tardes, cogían un bocadillo y de tres a cuatro y cuarto se preparaban conmigo. A veces acababa la hora y me decían, espera profe, cinco minutos más, y era yo la que les decía que no”, cuenta la profesora, que destaca que en el María Casares existe un “gran nivel en matemáticas y ciencias” y una comunidad escolar “muy motivada”.