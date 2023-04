La Relación de Puestos de Trabajo ha pasado de ser motivo de disputa entre el Gobierno local y la oposición de Sada a abrir una fisura en el Ejecutivo presidido por María Nogareda.

La primera teniente de alcalde, María Pardo, afeó públicamente a su socia el retraso en negociar con los sindicatos y elevar a pleno para aprobación inicial un documento que considera fundamental para solventar las carencias laborales de la plantilla y mejorar los servicios que presta el Concello.

“No acabo de entender por qué no se lleva a negociación cuando tenemos la documentación desde el 3 de marzo. No se quiere hacer, no lo entiendo, dejando a los trabajadores de lado dejamos también los servicios y también a los vecinos y vecinas de Sada”, advirtió la edil.

La alcaldesa repuso que la documentación todavía no estaba completa dado que Intervención y Secretaría habían requerido a la redactora una serie de cambios. Su respuesta no convenció a la edil.

—“Pues desde el 3 de marzo, señora Nogareda, hubo tiempo de sobra para que entregasen esta documentación definitiva si es que de verdad se quiere traer la RPT”, replicó Pardo.

-—“Pues nada, hable con la empresa, que es lo que llevamos haciendo durante todo este tiempo”, replicó la alcaldesa.

Pardo aprovechó el turno de ruegos para reiterar su petición de negociar ya la RPT y someterla aprobación inicial antes de que finalice el mandato.