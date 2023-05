Voluntarios crean fragas na comarca para loitar contra o cambio climático

“Extensión de monte, polo xeral illado e de difícil acceso, poboado de distintas especies caducifolias, de herbas, mofos e liques e na que convive así mesmo unha gran diversidade de fauna”. Esta é a primeira acepción de fraga no dicionario da Real Academia Galega. Se hai anos existían por toda Galicia un gran número delas, a acción humana (talas para plantar eucaliptos ou facer pradeiras, para construír vivendas, estradas ou outras infraestruturas) foi eliminando non só o seu número senón tamén a súa diversidade de especies, foi empobrecendo a súa biodiversidade. Crear novos espazos para recuperar estas fragas, plantando árbores autóctonas, é o obxectivo da última campaña da entidade Fragas do Mandeo, que plantaron 518 árbores de catorce especies distintas en montes que custodian en Oza-Cesuras e Coirós.

“Reducir a fragmentación e aumentar a conectividade ecolóxica das nosas fragas”, son os obxetivos desta campaña anual de reforestación que acaban de rematar, despois de tres meses de traballo, segundo destacan dende esta entidade. Carballos, castiñeiros, freixos, pradairos, cerdeiras bravas, bidueiros, freixos, abeleiras, salgueiros, loureiros, sabugueiros, sanguiños, estripeiros e abruñeiros son algunhas das especies coas que os voluntarios repoboaron estes montes despois de preparalos cortándolles os toxos e as silvas e apartando de pedreiras. “As fragas da nosa bisbarra padecen actualmente unha gran simplificación, tanto por ter pouca variedade de especies de árbores como por presentar escasa diversidade estrutural”, sinalan dende Fragas do Mandeo. Se hai moita variedade sempre haberá algún momento do ano con algunha árbore con “brotes novos, pole, néctar ou froitos, dos que dependen numerosos animais para a súa alimentación, beneficiando a insectos polinizadores, aves e mamíferos”. As fragas tamén supoñen refuxio e lugar de nidificación e danlle ao bosque maior capacidade de resistencia fronte ao cambio climático. As árbores que se plantaron , moitas con titores, proceden do viveiro de Fragas do Mandeo, onde reproducen 18 especies recollendo sementes da bisbarra. Incluso puideron doar este ano un cento de exemplares (21 delas entregáronllas á Reserva da Biosfera). Tamén están reproducindo acivro, érbedo, lamigueiro e pereira brava. A ONG Fragas do Mandeo custodia 300.000 metros cadrados de terras, 30 hectáreas, en Sobrado dos Monxes, Aranga, Coirós e Oza-Cesuras. Son propiedades que lles venden os seus donos ou llas ceden por cincuenta anos para estas repoboacións.