Betanzos Novo no se presentará a las elecciones del 28-M. El grupo, que no logró representación en 2019, sostiene que en este momento no ve “prioritario” presentarse y que no quiere contribuir “a una mayor fragmentación del voto de la izquierda”. En un comunicado, anuncia que pondrá en marcha un proceso de confluencia una vez superados los comicios.