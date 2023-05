El comercio florece en Santa Cruz: seis aperturas en unos 200 metros

“El problema es que no había muchos bajos disponibles. Ahora, con los edificios nuevos que se han construido y otros que se han reformado, sí que la gente se anima y hay demanda, sobre todo en el tramo entre la panadería en Viñas de Babilonia y la rotonda de Santa Cruz”, explicaba ayer Pablo Durán, propietario de una farmacia en Viñas de Babilonia desde hace unos años, y que abrió después una ortopedia y centro de audición en la misma zona, luego hace unos meses una parafarmacia y perfumería en la calle Santiago Álvarez y hace un mes una óptica en el cruce de la avenida Concepción Arenal con O Repicho. Él ejemplifica el interés por los bajos para abrir negocios en el núcleo urbano de Santa Cruz.

En un tramo de apenas 200 metros en la avenida Concepción Arenal han abierto en poco más de un año hasta seis locales, todo un boom sin precedentes en comercio local en esta localidad, que comenzó hace algo más de un año, en enero de 2022, con la apertura del primer Tele Pizza del municipio en un bajo de un edificio de viviendas recién construido.

Los residentes en la zona apuntan a la construcción de los numerosas promociones de edificios en Meixón Frío, además de las que ya están edificándose en el cercano núcleo de Xaz y las centenares que se levantarán en el futuro en el sector de Coruxo y Viñas de Babilonia como uno de los factores que están atrayendo el interés por emprender y también el interés de los propietarios en rehabilitar viejas plantas bajas sin uso.

El edificio modernista que reluce espectacular frente a la rotonda de Santa Cruz (Oleiros), recién rehabilitado, tiene desde hace un mes el bajo ocupado por una tienda de ropa de niños, Chip&Chop. “Yo trabajé muchos años en telefonía pero al tener una niña me empecé a interesar por la ropa de los niños y luego cuando quería comprar un chupetero para regalar a unos amigos vi que aquí en Santa Cruz no había dónde comprarlo y se me ocurrió la idea y me lancé”, destaca Laura Pasantes, natural de Muxía pero que vivía en A Coruña hasta que se trasladó con la familia a Santa Cruz, donde compraron piso. “Ahora sería imposible, han subido mucho”, añade. Solo lleva un mes abierta, aún no ha amortizado la inversión pero está contenta porque siempre tiene clientes y el “boca a boca está funcionando muy bien”. Asegura que “Instagram ayuda mucho”.

Aloia Valencia abrió unos metros más arriba la juguetería educativa Enredos (tienen también en A Coruña) hace cinco meses. “Queríamos abrir otra tienda en la comarca y teníamos clientela online de Oleiros y vimos, mirando el INE, que había muchos niños en este concello, además de que en Oleiros la renta per cápita es alta, y por eso nos decidimos. Abrimos el pasado diciembre. Las ventas fluctúan, tenemos mucho en Navidad, es muy especializado”, subraya.

En medio de estos dos locales, un pequeño bajo también ha colgado el cartel de se alquila. Y unos metros más abajo la esquina de un antiguo bar con entrada por O Repicho es hoy la óptica Durán, que lleva también un mes abierta, y cuya dependienta destaca que sobre todo la gente mayor “agradece no tener que desplazarse ya hasta A Coruña”.

El nuevo edificio que construyó la promotora Caamaño frente al parque Luis Seoane también ha llenado todos sus bajos. Abrió hace un año un gimnasio boutique, Well Street, hace un mes que funciona la clínica dental IRPS y en el último local abrió la parafamarcia Durán.

“Esta calle, la avenida principal de Santa Cruz, siempre ha funcionado, tiene mucho tirón, aunque los precios han subido”, destacan a este periódico desde la agencia inmobiliaria Apremar.