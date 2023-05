Alquilar en Arteixo, misión imposible

Las personas que desean alquilar un piso en el núcleo de Arteixo se enfrentan con mayor frecuencia en el último año a un “no” por parte de las inmobiliarias. El rechazo se debe principalmente a la escasez de viviendas en alquiler para ofrecer a las personas que se trasladan a vivir al casco urbano arteixán. Los motivos de la migración son muy diversos. La actividad económica en el polígono de Sabón, junto a la incipiente construcción de naves y nuevos proyectos en el de Morás, ha elevado el interés de la gente por instalarse en Arteixo, según concuerdan los profesionales del sector inmobiliario.

El alza de los precios del alquiler no se limita al centro. “En Arteixo se encareció mucho el alquiler porque hay muy poco. Hay muchísima demanda y la notamos en todo el municipio”, indica Paula Gutiérrez, gerente de la inmobiliaria Studios. Cuenta que el centro urbano es el máximo exponente de una tendencia que se ha acentuado durante el último año en todos los núcleos de población del término municipal. “Es más evidente en el núcleo principal porque está Inditex”, explica la agente inmobiliaria. Sin embargo, no cree que este sea la única razón. “A Coruña se está expandiendo. No hay sitio y, ahora, sucede en Arteixo lo que pasó ya hace tiempo en zonas como O Burgo o A Barcala”, explica Gutiérrez.

Meicende es uno de los núcleos de población que ha notado la tendencia. Aquí, el incremento del precio es menor, pero también se ha sentido en el bolsillo de los nuevos arrendatarios. “Hace poco alquilamos una vivienda en 430 euros que antes costaría sobre 350”, señala Paula Gutiérrez.

Estos precios son ya imposibles de encontrar en Arteixo, donde “no bajan de los 400 euros”. “Si vas a pagar una vivienda de reciente construcción en el centro de Arteixo con dos o tres dormitorios, va a salir más barata la cuota hipotecaria que el alquiler”, comenta la directora de Studios.

“Los pisos se alquilan tan rápido que ni nos da tiempo a poner el anuncio”, corrobora Tamara, Gómez, gerente de Nova Inmobiliaria. En su caso, los problemas relacionados con la oferta y la demanda solo se han ceñido a los pisos, nuevos o viejos, en la zona centro.

El tesoro que esconde el valle de Loureda La parroquia de Loureda es una moda reciente entre los compradores de terrenos para construir viviendas unifamiliares y chalés en la comarca de A Coruña. La proximidad con el centro de Arteixo atrae a aquellos que pueden permitirse pagar importes que superan los 150.000 euros por los 1.000 metros cuadrados. Algunas parcelas, las que se encuentran más próximas al núcleo arteixán, han llegado a cifras cercanas a los 180.000 euros. La tendencia afecta a todos los lugares de población del valle. Algunas inmobiliarias ya detectan que la intensidad de compra en esta zona bajará pronto porque cada vez quedan menos suelos edificables por vender, y los propietarios se muestran reticentes a poner en el mercado sus fincas. “Quedan cuatro o cinco, y el que las quiera va a tener que pagarlas”, apuntan en Fincas Galicia.