Doña Estrella, la maestra que educó generaciones en Mera

Estrella Graña Varela era maestra, crio a cuatro hijas, daba clases particulares, asesoraba al alumnado en qué estudios seguir y hacía el trabajo del hogar. Todo con una sonrisa y una energía incansable. Fue una de las profesoras de las escuelas de Mera en Oleiros entre finales de los años cincuenta y principios de los setenta y dejó una huella tan profunda que son muchas las personas que la han recordado desde que hace un mes el Concello de Oleiros inaugurase una estatua en homenaje al profesorado. “Encauzó mi vida”, “ me estimuló a estudiar”, “era una trabajadora incansable”. Son algunas de las frases que han dicho sobre doña Estrella las antiguas alumnas, muchas profesoras también, ya que impulsó vocaciones, incluso entre sus hijas: las cuatro son profesoras.

Estrella fue una de las primeras personas que conoció el párroco Manuel Rial al llegar a la localidad. “En Mera estaban la escuela de niñas y la de niños y al lado la del pósito, de los marineros. Cuando yo llegué a Mera fui a saludar a los maestros, a Estrella y a su marido Andrés, y me abrieron las puertas completamente. Yo no tenía casa rectoral y ellos me ofrecieron una de las viviendas encima de las escuelas porque al ser matrimonio solo usaban una. Y compartimos enseñanza en las escuelas, a partir del 66, creo. Mera tiene muchas personas con carrera, cultas, gracias a profesores como Estrella. De ella destacaría su dedicación en cuerpo y alma. Era una trabajadora incansable. Daba clase y después clases particulares. Segundo, supo orientar muy bien a su alumnado, sobre todo a los que podían hacer carrera. Hablaba con los padres para convencerles de las posibilidades de sus hijos. Y también era una persona educada y profundamente religiosa. En aquellos años también creamos un equipo de fútbol, el del catecismo, y teníamos escuela de baile y de teatro”, recuerda Rial.

“Yo no tengo recuerdos de Mera porque fui la última hija, mis padres se fueron a A Coruña cuando yo tenía un año, después de catorce años en Mera. Mis hermanas sí fueron a la escuela con mi madre y conservan amistades en esta localidad. Recuerdo a mi madre convenciendo a las familias para que dejasen estudiar a las hijas. En aquella época lo habitual era que ellas se casasen y no estudiasen. Una alumna suya estaba tan agradecida a mi madre por haber presionado a sus padres para que siguiese estudiando que durante muchos años le mandó postales, hasta que mi madre murió en 2001. En aquella época mis padres hicieron en Mera un trabajo de dinamización cultural, además de enseñar. Se hacía teatro, baile, junto a don Manuel. Mi madre estaba embarazada y seguía trabajando, entonces no había bajas”, explica Dulce Fernández Graña, una de las hijas de doña Estrella, profesora y traductora.

“Yo regresé de la emigración en Venezuela con trece años y me matriculé de ingreso en el instituto de A Coruña pero doña Estrella vino a hablar conmigo y me dijo que iba a estar con niños de nueve años y me iba a retrasar tres años, y preparé con ella hasta tercero y luego me examiné por libre y me acompañó a hacerlo a A Coruña, que no iban ni los padres contigo. Era muy madraza. Orientaba a los alumnos, guiaba a los que tenían dificultades” recuerda una antigua alumna, Dolores Jerez, que se jubiló, también como profesora, hace poco.

“Era una buena profesora, enseñaba y exigía, nos daba confianza. De ella me salió a mí el ansia por ser maestra. Otras alumnas suyas son hoy abogadas, protésico dental, además de profesoras. Yo como profesora fui como doña Estrella. Aún esta semana fui a enviar un regalo a la hija de una antigua alumna. También me veo un poco como madre. Cuando daba clase en Sabadell me preguntaron qué tal los niños y yo les dije que uno tenía gripe pero ya volvía a clase. Preguntaban por mis hijos y yo hablé de mis alumnos”, cuenta Dolores con humor, que añade que doña Mercedes, maestra anterior a Estrella, también fue buena docente aunque “más dura”.

Maite Meirama es otra vecina de Mera que asistió a las escuelas y las clases de Estrella Graña. Hace siete años que vive en Argentina. “Yo estuve con ella desde la primera cartilla, con seis años, hasta que se fueron a A Coruña. Perdí el contacto y después lo recuperé y los visitaba. La recuerdo bien: arreglada, muy bien peinada, y esa sonrisa. En clase estábamos desde los de la primera cartilla hasta tercero, lo que no era fácil, dar clase para distintos niveles. En esos años, y en un pueblo, la mujer o iba a coser o se casaba pero no era habitual que estudiase y por eso ella tiene más mérito que un hombre, que un profesor. Yo la recuerdo siempre pendiente de sus alumnas. Me estimuló a estudiar. Después tuve otros maestros pero con ellos perdí ese estímulo. Era seria, muy recta, como eran en la época”, asegura Maite.

Otra antigua alumna de doña Estrella, que sigue en Oleiros donde también trabaja, es María José Expósito, a la que dio clase hasta que tenía diez años. “Era muy buena profesora. Era de trato fácil, muy cariñosa. Tengo muy buen recuerdo de ella, de que te ayudaba y asesoraba si veía que podías hacer el bachillerato. En mi caso yo quedé huérfana de niña y mi madre estaba sola, viuda, y doña Estrella le dijo que yo tenía que estudiar una carrera. A mi madre le costó porque tenía que ir en el autobús a A Coruña a las ocho de la mañana con los trabajadores, le daba algo de miedo que fuese sola, pero también ella quería que estudiase y doña Estrella le dio tranquilidad. Me asesoró, me indicó el camino a seguir,. Yo iba en verano a preguntarle dudas, después iba a visitarla en A Coruña para contarle cómo iba mi vida. Siempre estuvo ahí presente. No era solo una profesora que daba clase. Encauzó mi camino y estudié magisterio”, subraya María José.

Dolores Jerez se sintió “decepcionada” al ver la estatua al docente que solo representa a un hombre, al igual que otras muchas mujeres como María Jesús Neira o Lucía García, que recordó a doña Estrella y reclamó “una plaza o una calle” en redes sociales.