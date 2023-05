Certamen Manuel Murguía en Arteixo: Tres mundos en treinta páginas

La creatividad, la singularidad y las inquietudes personales movieron las plumas, o los teclados, de los autores premiados en la trigésimo segunda edición del certamen de narraciones cortas Manuel Murguía de Arteixo. El concurso repartió 7.000 euros entre las firmas de las tres mejores historias según el jurado. Detrás de cada una, su autor quiso apuntar a un aspecto diferencial para construir un mundo particular en un máximo de 30 páginas.

Roberto Rodríguez, ganador del certamen, se lanzó a imaginar una guerra en primera persona. El ganador del primer premio trató en Sinfonía a tres voces sobre unha cidade a tumba aberta. “Se me dio por escribir un pequeño poema, aunque al final le di forma de relato”, recuerda el autor. “Explica que “la idea era narrar cómo es una guerra y una batalla, en concreto, la de Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial”. Para este fin encarnó el relato en la perspectiva de tres personajes, cada uno con sus propias sensaciones, aunque “solo uno de ellos está basado en una persona real”. El escritor es de Ourense, pero reside en Canarias. Aun así, decidió participar en el concurso arteixán para dar a conocer su trabajo, ya que “las bases encajaban” con la temática y la extensión de su historia.

El segundo premio se lo llevó Agustín Agra con Levidade. “Llevo veinte años escribiendo y de vez en cuando vuelvo a una pregunta: ¿qué nos llevó a ser lo que somos? “, comenta Agustín Agra. A raíz de esta cuestión revisa todos aquellos fenómenos que “se cruzan en nuestras vidas para convertirnos en lo que somos”. Directamente en la historia, “la protagonista es una mujer de cierta que habla en primera persona y va a uno de nuestros cabos del fin del mundo, que podrían ser el de Finisterre o la Estaca de Bares”, especifica. Liga la narrativa con una pasión personal que desarrolló en sus años como biólogo y profesor de esta asignatura: observar aves. “Voy casi todas las semanas”, asegura. Esta es la misma actividad que realiza la protagonista de su relato, aunque de manera fortuita. “Es el azar el que la lleva allí cuando ya cree estar de vuelta de todo”.

Inmaculada Núñez recibió el tercer galardón del jurado como novata en este tipo de concursos por su trabajo Endodoncias. “Era el primer relato que escribía”, reconoce. Basó el relato en una anécdota personal. “Es la historia de una vez que apunté a una empresa de trabajo temporal y me llamaron para ir con un disfraz de huevo Kinder a repartir chocolate a la salida de los colegios”, adelanta. Cuando se la contó a una amiga, esta le dijo que debía plasmarlo por escrito. “En Navidad coincidieron unos días que llovía y lo escribí”, recuerda Inmaculada Núñez. Visto el éxito con esta experiencia, no descarta volver a participar en concursos de este estilo con alguna otra situación particular que le suceda en su día a día.