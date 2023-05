O vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas, haberá un Foliada no parque da Igrexa de Cambre a partir das cinco da tarde. Nesta cita musical actuarán ata oito asociacións: Santa María do Temple, Avelaíñas; Música Tradicional A Randeira; Garrulaxe de Cecebre; Aires de Sigrás; Os Larpeiros de Altamira, As Mariñas y Xermolar. No municipio de Culleredo este domingo 14 de maio haberá unha nova edición do feirón, a partir das dez da mañá. Os puestos de venda, con todo tipo de produtos, estarán instalados na avenida de Rutis e na rúa Vicente Risco.