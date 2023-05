O BNG de Oleiros organizou onte un encontro na entrada da urbanización do pazo de Xaz no que o portavoz municipal e candidato á Alcaldía Iván Roca denunciou a “preocupante situación” en materia de “ordenación do territorio” , cun “modelo extensivo de urbanismo” que aboca aos desprazamentos en vehículo privado, a baixada na porcentaxe de vivenda protexida do 33,42 ao 6,4% e a “gran dificultade de acceso á vivenda para rendas baixas e medias”.

Roca explicou aos asistentes as propostas do Bloque, que inclúen aplicar o plan de mobilidade redactado e aprobado pero que quedou gardado, facer unha nova planificación urbanística porque a actual está “obsoleta” e tomar medidas en temas de medio ambiente, comercio local e vivenda asequible.