“Oleiros tiene una renta alta y demanda una escuela de formación del personal del hogar”

Vox es uno de los dos partidos que se presenta por primera vez a las comicios de Oleiros. Su cabeza de lista es Óscar Rodríguez, residente en Iñás desde hace doce años “y con hipoteca”, es abogado con 18 años de ejercicio profesional y auditor.

¿Cómo dio el paso para presentarse en Oleiros?

Yo me abstenía de votar porque ningún partido recogía mis principios y valores y cuando Vox dio el campanazo en Vista Alegre en octubre de 2018, en diciembre ya me afilié y en noviembre de 2021 me comentaron el presidente de la Ejecutiva provincial y el vicepresidente si quería ser el coordinador en Oleiros primero, desarrollar el partido en el municipio y luego si quería ser el candidato, y dije que sí.

¿No tenía ninguna experiencia en política?

Ninguna.

¿Y cómo lo está viendo?

Si soy sincero lo que me pone más nervioso son las entrevistas. No sé qué resultados sacaremos en Oleiros pero me estoy divirtiendo. Tenemos un equipo extraordinario, cuatro médicos, un arquitecto, una artista, un detective privado y hasta un récord Guinnes de rescate marítimo en helicóptero en vuelo nocturno, Esteban de Diego Muñiz, que creó el Servicio de Rescate de la Xunta.

Oleiros es una plaza difícil, llevan más de 40 años de gobierno.

Con los resultados de las elecciones gallegas no sacaríamos, pero con los de las generales tendríamos entre dos y tres concejales. Hay que tener en cuenta que no se presenta Ciudadanos y que una masa importante de gente que vota a Gelo no está ya muy a gusto con él pero no tenía una alternativa ilusionante. Esperamos al menos tener representación municipal.

¿Qué primeras medidas tomaría Vox si gobernase en Oleiros?

Nuestro objetivo es la familia. Primero crearemos una concejalía de Familia: playas familiares, reducción de impuestos a las familias. Tenemos un proyecto de un hijo más, un impuesto menos, para fomentar la natalidad. Crearemos una residencia ambulatoria, que los mayores puedan estar en sus casas y cubrirle sus necesidades; y una escuela de formación del personal del hogar familiar para dar servicio a esa gente. Oleiros tiene la mayor renta de Galicia y las familias demandan muchos trabajadores del hogar. Se necesita un estándar de profesionalización y confianza para este personal para atender a las familias. Y dirás de dónde sale el dinero. Pues de reducir el número de concejalías, que son trece. En A Coruña son nueve. Planteamos también un cheque escolar para conciliar, y Oleiros pagaría la guardería donde quieran los padres, en Oleiros o en Arteixo por ejemplo, pública o privada. Y aumentar la seguridad ciudadana con más Guardia Civil y Policía Local. En cuanto a la batalla ideológica, tiraremos la estatua del Che y cambiaríamos los nombres comunistas de las calles.

¿Qué pondría en el lugar del Che?

Una pasarela para cruzar sin riesgos.