Iván Roca leva máis de vinte anos afiliado ao BNG. Xurista de Institucións Penitenciarias en Teixeiro, este veciño de Dexo é membro da Irmandade Xurídica Galega e da CIG. O pasado mes de xaneiro converteuse en portavoz municipal despois da marcha de Xurxo Martínez por motivos de traballo. En marzo a agrupación local decidiu por unanimidade que fose o candidato.

Ao final animouse a ser o candidato.

Si, houbo unanimidade na decisión de que fose eu. Tamén pola miña dispoñibilidade horaria, ao ser funcionario.Despois destes meses de ter unha experiencia positiva no contacto coa cidadanía, co resto de compañeiros e o persoal do Concello, collín ilusión.

O BNG tivo, con vostede, tres portavoces nunha soa lexislatura.

Xurxo tivo que deixalo ao marchar a traballar ao estranxeiro e Fran Rei por outras tarefas políticas. É complicado compatibilizar o traballo coa dedicación á política en circunstancias como as de Oleiros, con total ausencia de medios e sendo un concello tan grande, é una tarefa enorme incluso para un concelleiro con dispoñibilidade absoluta.

Na lista hai xente nova e tamén moito membro histórico, dende a fundación do BNG.

O obxectivo político do BNG está por riba de calquera consideración persoal, a diferencia doutros partidos que estouran, volven unirse, volven sumar, volven restar, dividir. O BNG está ao servizo do país, non hai proxecto persoais.

O BNG ten un concelleiro dende 1999. Nas últimas eleccións tiveron récord de votos, máis de mil por primeira vez, pero baixaron en porcentaxe. O obxectivo para estas eleccións e conservar ese edil?

Sabemos que o mínimo está en ter por riba do 5%, pero o noso obxectivo é gobernar, ser decisivos e implementar políticas que o BNG noutros concellos converteu en referentes. Unha mobilidade do século XXI, medio ambiente, comercio de proximidade, vivenda, urbanismo, transparencia, iso é o que ofrecemos. O BNG aposta por servizos públicos e espazos colectivos.

Estiveron unha vez no goberno en Oleiros, con Alternativa.

Si, e do traballo feito nesa etapa quedan hoxe en día cousas que son xa un referente en Oleiros:o programa Música na Rúa, a pista de skate, os locais de ensaio, a escola municipal de remo, o programa Andares por Galiza, a seguridade para os fosos de O Seixo, a oficina de información turística. E outras iniciativas máis actuais que o Concello acaba de adoptar, como o de abrir un albergue xuvenil ou a remodelación e dinamización do mercado de Perillo, unha demanda de hai lustros do BNG. E tamén acabamos de conseguir, despois de anos de reclamación, que a Xunta redacte por fin un plan de xestión do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes. Sacámoslles as cores as Administracións. Esperemos que fagan ese plan e non o anunciasen só por estar en campaña, e sexa un texto froito do consenso, tamén cos propietarios dos terreos.

O BNG comparte moito con Alternativa dos Veciños.

Temos moito en común con Alternativa, si, e recoñecemos os seus logros en servizos sociais, cultura, deporte, igualdade, cooperación.O punto forte de Alternativa é a propaganda intensiva. Pretenden facer crer que Alternativa dos Veciños e o Concello son a mesma cousa, e non, son coma outro partido político calquera e queren expandirse a outros concellos. Pretenden dar a imaxe de que sen eles nada existiría e venden como logros cousas que son froito simplemente da xestión ordinaria e do traballo dos funcionarios.

Cales son os eixos do programa electoral do BNG para 2023?

En Oleiros o urbanismo é o que marca todo, a mobilidade, o medio ambiente e o comercio local. Aquí hai urbanizacións moi espalladas, gran parte traballan fóra de Oleiros, hai un consumo externo. O único investimento do Goberno en comercio local é o da organización da Feira do Mel. Nós queremos implantar un plan estratéxico do comercio para dinamizalo: mobilizar e promover a rehabilitación dos baixos, recuperar Santa Cristina, axudas para o alugueiro, interceder cos bancos para axudas a emprendedores, ver que facer con todos eses baixos en Santa Cristina dedicados antes ao ocio nocturno, fomentar o tecido asociativo, que non existe. Hai que ter unha concellería de Comercio específica. Propoñemos un bono-comercio, un servizo municipal de canguraxe, poñer en marcha un servizo de préstamo de bicicletas eléctricas, ampliar os espazos protexidos, como bosques que hai en Maianca e no bordo costeiro de Breixo, xestionar as colonias felinas, repensar a ORA e implantar a tarxeta para residentes, crear una escola-granxa de educación ambiental , inmcentivos a empresas que se instalen en Oleiros, crear un centro municipal de recuperación etnográfica e un programa para mozos menores de 25 anos.

“Non queremos un modelo de récord de prezo de metro cadrado, hai que cambiar o plan xeral”

Nesta campaña, daquela, inciden sobre todo en cambiar o modelo de urbanismo. A nosa intención é facer outro modelo de urbanismo que non estea baseado nun acceso cada vez menor á vivenda digna. A vivenda protexida aquí baixou do 33,42 ao 6,4%, Non queremos un modelo de récord de licencias de obras nin prezo do metro cadrado, que obriga ao incremento do vehículo privado. Non queremos récord de desprazamentos de vehículos particulares, un urbanismo expansivo e devorador de recursos e do medio ambiente. É moi difícil que hoxe en día en Oleiros poidan residir persoas que non sexan de rendas altas. Pero cremos que é posible ter outro plan xeral, porque todo mudou dende que se aprobou. Este documento urbanístico por exemplo fíxose sen ter en conta a emerxencia climática, por exemplo, para incluír medidas sustentables. Daquela un dos seus obxectivos e cambiar o plan xeral? Outro plan ou facerlle modificacións. O Goberno acaba de modificar o plan xeral en Xaz para permitir que se poidan construír escolas privadas, centros médicos e deportivos, de maiores, todo privado. Será unha cidade privada. Entendemos que ese non é o modelo. Imos centrar as nosas medidas en cambios urbanísticos que repercutan nun mellor medio ambiente, máis esforzo nas infraestruturas, loitar por conectar a ártabra coa A-6 porque Oleiros e a Xunta renunciaron.