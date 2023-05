Ugly Kid Joe, Sex Museum, Bala, Os Rastreros e ITH son las apuestas para el XXXI Rock in Cambre del Concello, que acaba de sacar a licitación la contratación artística del festival, que se celebrará el sábado 5 de agosto. Los conciertos serán entre las 22.00 y las 04.00 horas, aproximadamente. El Ayuntamiento prevé que actúen como teloneros tres grupos locales entre las 19.00 y las 21.45.

La propuesta del Concello es que Ugly Kid Joe sea el cabeza de cartel de la cita. Cambre sería, así, una de las dos únicas paradas que realizará el grupo en España esta temporada. La banda, natural de Estados Unidos, es “todo un referente” y se mueve entre el hard rock, el funk el metal, el grunge, el rock alternativo y el heavy metal, apunta el Ayuntamiento. En su repertorio, destacan temas como Everything about you, Cats in the Cradle o Neighbor.

Del panorama musical estatal, el Rock in Cambre ofrecerá la actuación de Sex Museum. La banda madrileña se subirá al escenario para interpretar algunos de sus clásicos, como I enjoy the forbiden o Two sisters. El festival contará también con representación de bandas gallegas, con Bala, Os Rastreros e ITH.

El año pasado, el festival cambrés celebró sus tres décadas de trayectoria a su regreso tras dos años de parón por la pandemia. En aquella ocasión, el Concello apostó por devolver la cita al segundo fin de semana de agosto, fecha original, en lugar de celebrarlo en la primera, como se había hecho en las ediciones más recientes. El festival se desarrolló en dos días. El primero, actuaron The Peawees, Los Zigarros, Dakidarría, Inadaptados, Another Wasted Year y Leria. En la segunda jornada, tocaron Burning, Agoraphobia, Zënzar, Miguel Costas, Hemacaos, Sin City Devils y Stonewolf.

Para conmemorar los treinta años de existencia del Rock in Cambre, además, el Concello hizo un llamamiento a través de las redes sociales del festival con el objetivo de recopilar fotografías, vídeos y materiales de ediciones anteriores. Además, la pasada edición incluyó como novedad la celebración de una jornada dedicada a fomentar el gusto por la música en directo entre los más pequeños del municipio. El festival incluyó la celebración de un Rock in Cambre Infantil, con la música de Gramola Gominola, la Rock School de A Coruña y Sementeira.

Para este verano, el Ayuntamiento cambrés vuelve a prever los conciertos en primer fin de semana del mes.