El color vuelve a tomar las fachadas de Cambre en otra edición del Mural Fest

El rostro de María Pita comienza a asomar en la fachada de Paseo dos Templarios número 10. La heroína gallega es la protagonista del mural de Lidia Cao Quen teña honra, que me siga, que causa expectación en este rincón de Cambre. La muralista gallega es una de los cuatro artistas que sacarán este año los colores a las fachadas del municipio cambrés en una nueva edición del Mural Fest. Tope Skinwalls ha comenzado ese collage de elementos identitarios de Meixigo que embellecerá la Casa do Pobo. La muralista natural de China Satr mostraba ya el lado más fiero de Curiosity from the Universe en el número 3 de O Temple. El cuarto protagonista de esta edición, Ricardo Romero, comenzará hoy su trabajo en Sigrás.