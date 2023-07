El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha estimado parcialmente un recurso del Concello de Arteixo y la empresa promotora y allana el camino para legalizar la gasolinera con orden de derribo que construyó Petroprix Energía en la Avenida de Fisterra.

El juzgado de primera instancia fundamentó su resolución en el hecho de que este tipo de proyectos debían ser firmados por ingenieros superiores y no por ingenieros técnicos industriales con especialidad en electrónica, que no tenían competencia para informar proyectos de instalación de distribuidoras de productos petrolíferos a particulares, extremo que propició la anulación de las licencias de otras dos gasolineras en Arteixo.

Los jueces coinciden en este extremo y advierten de que “sería irresponsable” que el proyecto de una estación de servicio, con el “eventual riesgo de contaminación, pueda ser presentado por cualquier titulado sin conocimientos en hidrocarburos”. “Es una instalación compleja con depósitos de carburantes, suministros, etc, que comportan una dificultad intrínseca que necesariamente debe de corresponderse con un adecuado conocimiento de este tipo de instalaciones en el que la especialidad en electrónica no es, quizás, desde esta perspectiva el conocimiento más destacado”, argumentan los magistrados en su resolución.

El Alto Tribunal considera que esta carencia es motivo suficiente para anular la declaración de impacto ambiental, pero ven posible regularizar la situación con la presentación de un nuevo proyecto firmado por un técnico competente e informado favorablemente por la Consellería de Medio Ambiente.

Argumentan que en este caso en particular se trata de una cuestión formal que “no implica per se que el contenido del proyecto no fuese técnicamente correcto” y recuerdan que fue aceptado por el órgano competente. Los jueces consideran que es de aplicación la doctrina del Alto Tribunal Europeo, ya que la nulidad de la declaración ambiental “no tuvo su origen en la voluntad del promotor de eludir las normas”.

Por este motivo, condena a la empresa a presentar un nuevo proyecto, que deberá ser informado favorablemente por la Xunta. La promotora ya presentó el documento a evaluación hace unos meses.