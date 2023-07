El XVI Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se celebrará del 3 al 6 de agosto en Sada, acogerá la proyección de documentales sobre el mar y su patrimonio en esta edición, dentro de la actividad Encontro co Cinema, que se organiza por primera vez. La nueva iniciativa es fruto de la colaboración entre la Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar) y la Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo, que realiza la Mostra Internacional de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo.

Los filmes que se proyectarán en Sada son los ganadores de la pasada edición de la muestra cinematográfica, dos gallegos y uno italiano. n concreto, Tatuado nos ollos levamos o pouso, que fue premio a mejor película; Atalaia/Piueiro, que recibió una mención especial del jurado; y Last of us, que conquistó el premio del público.