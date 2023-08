El parque Luis Seoane de Santa Cruz se convirtió este miércoles en uno de los espacios de referencia del sector de la alfarería durante esta semana. La feria Alfaroleiros arrancó con la primera de sus seis jornadas en este entorno de Oleiros. Hasta el próximo domingo, día 7, quedarán establecidos en esta zona más de una veintena de puestos comerciales de obradores artesanos que han llegado de todas los rincones de la península ibérica.

Unos de los puestos que más miradas atrajeron desde la inauguración del mercado fueron los de los obradores de Buño. Hay dos en esta vigesimonovena edición. Uno de ellos es el que atiende Gonzalo Añón, de alfarería Aparicio, que es consciente de la fama que precede a esta zona de Malpica de Bergantiños. Presentan fuentes, ensaladeras, utensilios para voltear tortillas, jarrones y piezas decorativas de formas singulares, como sombreros. “La alfarería de Buño tiene su reconocimiento, sin quitarle el mérito a los compañeros que vienen de otros lugares”, reivindica Añón.

Otro de los representantes gallegos expone piezas realizadas “con el proceso más antiguo de Europa”. Es lo que afirma Tomás López, el dueño del obrador Figulus, en Gundivós, Lugo. Cuenta que el método se remonta al Neolítico y consiste en, una vez cocida la pieza, tostarla mientras se le da vueltas con un palo sobre una hoguera para que se pegue la resina de pino en el interior de la vasija. Como consecuencia del proceso, el exterior adquiere un color más oscuro. Con esta tonalidad presentó jarrones de diferentes tamaños, cuencos para el caldo, jarras de vino y juegos completos para elaborar queimadas.

Unas llamativas cabras con los ojos saltones fueron otro de los reclamos de los curiosos. “A la gente del norte le gustan mucho estas figuras”, apunta Luis Javier Peño, hijo del propietario del obrador familiar, que procede de Toledo. Destaca que a los más pequeños les vuelven locos sus figuras con forma de canario y unos lapiceros que se asemejan a ratones o a cerdos. En uno de los laterales de su espacio exponen elementos más artísticos, como belenes y figuras artísticas del Quijote. “Como no hay moldes para hacerlos, pueden tardar más de una semana en estar listos”, estima Peño.

Sobre el césped del parque de Santa Cruz llaman la atención las piezas en color verde que fabrica un alfarero de Jaén, Pedro Góngora. “La tonalidad verde es lo típico de la cerámica tradicional de Úbeda”, explica Góngora. Detalla que el origen de este tono no está relacionado con ningún tipo de material particular de su zona, sino que es una forma de identificar su marca. “El verde y el blanco con marchas verdosas ya se hacía en la época de mi abuelo, pero después se fue promocionando más el verde entero, es como una marca”, señala. Aunque la tradición impera en su menaje, reconoce que las piezas que más vende no son tan clásicas. “Las piezas caladas son muy llamativas y gustan mucho, les dan utilidad para colocar en ellas bombillas, velas o las ponen como decoración”, comenta Pedro Góngora. También de Andalucía, pero, en este caso, de Córdoba, llegaron unos platos cerámicos con rostros femeninos. “Es una gama entre folclórico y cubista”, señala el autor, Alfonso Alcaide. Afirma que en sus obras pone su sello personal para que todas estén basadas en su inspiración en el momento que trabaja con ellas.

Alfaroleiros cuenta con representación extranjera. Desde Coimbra llegaron a Oleiros unos llamativos lagartos y unas golondrinas de arcilla que se posaron al pie del monolito en recuerdo de Federico García Lorca. Son obra del artesano portugués Armando Moita, que, además, presenta piezas de cerámica en la que presume de recrear diseños originarios del siglo XVII.

Música y demostraciones

Además del mercado de artesanía, Alfaroleiros contará esta semana con más actividades paralelas y relacionadas con este sector tradicional. La jornada de este miércoles terminó con música en el parque. Corrió a cargo de la Gallaecia Small Band. La actividad de los conciertos continúa el viernes a las 22.00 horas, con el concierto de Familia Caamagno en la plaza Esther Pita. Roi Casal actuará el sábado en el mismo horario y ubicación. El domingo a partir de las 21.30 horas cerrará el programa musical la actuación de Brais Morán & NasauFunk.

Este jueves por la tarde comienzan las demostraciones de alfarería a partir de las 18.30 horas, que se repetirán el viernes. Precisamente este día habrá también una muestra de rakú, un estilo de cerámica tradicional japonesa, entre las 17.00 y las 20.00 horas.

Los visitantes también podrán mancharse las manos el sábado con un taller específico desde las 18.30 horas las 20.00 horas. El programa incluye, tanto el sábado por la tarde como el domingo a mediodía, una demostración de cocina en vivo bajo el título Cociña e barro.

Para los niños habrá espectáculos de magia, a cargo del Mago Dani, este jueves a las 20.00 horas. El sábado a la misma hora será el espectáculo de Arturo Nono. El domingo habrá juegos tradicionales y un pasacalles con el grupo de gaitas Santaia en las inmediaciones del parque.

García Seoane: “Es la feria más importante”

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, inauguró este miércoles la feria. En su discurso se refirió a este evento como “el más importante del ámbito nacional”. “Los señores y las señoras del barro ya pertenecer a Oleiros, por tradición y por cariño al lugar adonde vuelven año tras año con sus familias”, declaró el regidor oleirense. García Seoane invitó a que los visitantes usen más utensilios de barro como los expuestos en esta feria, con el fin de “eliminar los plásticos totalmente y llenar las cocinas de las piezas antiguas que siempre ha habido y que son inmejorables.

En esta misma línea se pronunció el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira. Indicó que “recuperar el uso cotidiano de la alfarería es fundamental para mantener viva la tradición, para seguir dignificando el oficio de alfarero y para avanzar en las prácticas sostenibles”.

En su intervención, Ángel García Seoane lamentó que la Xunta de Galicia no enviase a ningún representante a la presentación de Alfaroleiros. “Es un menosprecio a Oleiros y a los alfareros, me parece indignante”, recalcó el alcalde.