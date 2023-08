La Consellería de Sanidade calificó como apta para el consumo humano el agua de Betanzos después de confirmar en los últimos análisis que mantiene los parámetros correctos. Con este informe, el Concello levantó las restricciones que se impusieron el pasado 22 de julio, cuando se confirmó, por segunda vez, la presencia de norovirus en el agua tomada en el río Mendo para la red de abastecimiento municipal.

El levantamiento de las restricciones se aplicó de forma inmediata en todo el término municipal. También en los núcleos que dependen del depósito de Xanrozo, en el que se detectó la infección. Estos entornos son A Graña, Guiliade, Piadela, Viladesuso, Castro, Infesta, O Farragoto, Abelares y A Condomiña. Esta medida llega después de que la empresa concesionaria del servicio, Viaqua, ejecutase la limpieza correspondiente en este depósito y confirmase la eliminación del virus en su interior.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, asegura que el Ayuntamiento sigue los pasos adecuados “para evitar nuevos episodios de gastroenteritis como en el mes de junio”. La regidora indica que se mantendrán las labores para que ningún vecino ni visitante “se sienta atemorizado o inseguro al consumir el agua municipal”. “Nuestra prioridad como Concello es velar por la seguridad y la salud de todos y de todas”, aseveró Barral, que añadió que mantendrán el contacto con Sanidade y Viaqua para evitar nuevos episodios en el futuro.

Este ha sido el segundo período en apenas dos meses en el que el municipio betanceiro ha paralizado el consumo de agua de la traída. En esta ocasión se ha prolongado durante 13 días. Dos más si se tienen en cuenta los avisos previos que el Concello lanzó el 20 de julio, cuando recomendó evitar el consumo, sin llegar a prohibirlo, a la espera de resultados concluyentes de los análisis. Viaqua había detectado el norovirus en una muestra tomada el lunes 17, pero un laboratorio de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), no veía ningún problema en la misma toma muestral. El segundo análisis, sobre muestras tomadas en varios puntos el mismo día 20, confirmó que el agua no era potable y se restringió su uso para beber, cocinar y lavarse los dientes. Sí se permitió para el aseo personal y limpieza general. En esta ocasión, el Sergas no registró ningún repunte de gastroenteritis fuera de lo común.

Durante las últimas dos semanas, el Concello de Betanzos instaló de nuevo tres cisternas de 15.000 litros en la plaza Hermanos García Naveira, la avenida de O Carregal y la zona de Bellavista. También se repartió agua embotellada a las personas mayores de 75 años solas, personas con movilidad reducida y familias.

En la primera crisis, el Concello mantuvo las restricciones durante casi todo el mes de junio. El Ayuntamiento denunció el mes pasado el vertido fecal sobre el Mendo en la madrugada del 13 de junio. Los operarios siguieron el rastro hasta el Camiño dos Cabalos, en el límite entre Coirós y Oza-Cesuras. Piden que se investigue como un posible delito penal. Además, el Gobierno local también instó a Augas de Galicia a que ejecute un registro “palmo a palmo” del cauce fluvial para detectar el origen del problema.