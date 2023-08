El BNG de Sada denuncia que las obras de vertidos y relleno de áridos impulsadas por el Gobierno local en el perímetro del ENIL de As Brañas durante la campaña electoral para las pasadas municipales se realizaron sin autorización y con informe negativo de Intervención. Asegura, además, que “el interventor no solo informa de la inexistencia de crédito para la ejecución sino que advierte de que un Gobierno en funciones legalmente no puede realizar ese tipo de ejecuciones”, ya que debe ceñirse a la “administración ordinaria”.

Los nacionalistas critican las “claras motivaciones electoralistas”. Afean también la “falta total de sensibilidad hacia el proteccionismo ambiental” y la “actitud antidemocrática de un gobierno transitorio de seis meses que nació del transfuguismo”.