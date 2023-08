Las fiestas de Meicende esperarán otro año más

Meicende se quedará un año más sin fiestas patronales de verano. El núcleo arteixán tampoco tendrá festejos este año en las fechas del San Roque, después de que la comisión de fiestas no haya obtenido el visto bueno del Concello para llevar a cabo el programa festivo, que estaba en fase de borrador, por no tener los permisos necesarios con la antelación suficiente.

El nuevo presidente de la comisión, Luis González, señala que en esta ocasión sí había la fuerte intención de llevar a cabo unas festividades con normalidad. Pretendían hacerlas entre el 12 y el 17 de agosto. Sin embargo, no tendrán lugar debido a que no ha recibido la aprobación del Gobierno local para llevarlas a cabo, ni tampoco las subvenciones municipales para este tipo de fiestas parroquiales. “Fuimos el martes de la semana pasada a hablar con el concejal y le aseguré que en 48 horas tendría todos los documentos necesarios, pero nos dijo que no daba tiempo y que no se podía hacer”, cuenta Luis González. “Recogí el papeleo a cubrir hace más de un mes y, en ese momento, no me dijeron qué plazo tenía para entregar la documentación”, añade el responsable de la comisión de fiestas de Meicende.

González reconoce que, después de la negativa verbal de los responsables del Concello, optó por no presentar los documentos. Comenta que en el programa piloto contaba con orquestas apalabradas, como Tokio, y actividades para el público infantil que incluían una fiesta de la espuma y castillos hinchables. Ninguna de estas propuestas se realizará a pesar de que, según él, sugirió la posibilidad de adaptar las fechas de las celebraciones si eso permitía que se llevasen finalmente a cabo.

Fuentes del Gobierno local recalcan que el Ayuntamiento no recibió ninguna solicitud por escrito para llevar a cabo las jornadas festivas y que, por tanto, no se pudo iniciar el procedimiento para otorgar las ayudas correspondientes. Detallan que la documentación que deben presentar los organizadores tiene que incluir planes de seguridad y proyectos firmados por técnicos. Además, deben pasar la aprobación de la concellería de Urbanismo y de la Policía Local.

Ejemplifican que este es el procedimiento que se ha seguido en otras parroquias, como Larín, Uxes o Lañas. El Concello otorga 4.500 euros a las comisiones por cada día de las fiestas. El presidente de los organizadores de Meicende advierte que, en la documentación a rellenar que establece el Ayuntamiento, aparecen muchas cuestiones que complican su cumplimiento, como el número de integrantes que deben tener las agrupaciones musicales que se contraten. “Teníamos a un grupo de cinco miembros y tuvimos que tirarlo para atrás porque el Concello exige que sean orquestas de al menos seis artistas”, justifican desde la comisión.

El Partido Socialista de Arteixo adelantó su intención de preguntarle al alcalde, Carlos Calvelo, acerca de las razones del Concello para no apoyar las celebraciones de Meicende. El concejal socialista Fernando Vázquez calificó de “incomprensible” la negativa del Ejecutivo “para que se tramiten a tiempo los permisos pertinentes” y otorgarle la ayuda económica necesaria a los organizadores.

Meicende se ha acostumbrado a pasar los veranos sin verbenas en sus pistas deportivas. Las instalaciones festivas no han recibido ninguna celebración de este tipo desde antes de la pandemia. “Solo se celebró el San José Obrero en mayo del año pasado porque quedaron excedentes de la última fiesta”, apunta el nuevo directivo de la comisión. Lamenta que el núcleo se vaya a quedar una vez más sin celebraciones. Especialmente le apena por la división que ha generado esta situación en la opinión de los vecinos y comerciantes, ya que muchos de ellos trasladaron el apoyo a los nuevos organizadores para recuperar este mismo verano las verbenas. “Ya que no va a haberlas ahora, me he comprometido a organizar las fiestas de San José Obrero del año que viene”, asevera Luis González.