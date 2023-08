La disminución del agua embalsada en Cecebre con respecto a otros veranos por la escasez de precipitaciones y la declaración de sequía prolongada efectuada por el Gobierno gallego el pasado lunes llevan al Concello de Oleiros a sumarse a la adopción de medidas para intentar paliar esta situación. El anuncio del resto de ayuntamientos del área metropolitana de la puesta en marcha de iniciativas para reducir el consumo de agua es seguido ahora por Oleiros con la decisión de interrumpir desde este fin de semana el funcionamiento de las duchas en todas las playas del municipio que cuentan con este servicio.

La habitual gran afluencia de público a las playas oleirenses, incrementada por el aumento de temperaturas de los últimos días, derivaría en un gran uso de estas duchas, que a partir de mañana ya no podrán usarse, aunque sí funcionarán los lavapiés y las fuentes para beber, según detalló el Concello.

El Gobierno local informó además que el próximo recibo del agua que se envíe a los usuarios incluirá recomendaciones para reducir el consumo, entre las que figuran la de priorizar la ducha frente al baño, lavarse los dientes con el grifo cerrado y arreglar los que goteen para evitar la pérdida de 30 litros al día, así limpiar las frutas y verduras en un recipiente y no bajo el grifo.

También se planteará la interrupción del suministro de agua a las piscinas, la reducción al mínimo del riego en los espacios exteriores y su sustitución por sistemas de goteo, además de recurrir a centros de lavado de vehículos en lugar de realizar esta tarea con una manguera en el domicilio propio.

Oleiros se convierte así en el primer municipio de la comarca en el que se cerrarán las duchas de las playas, ya que otras localidades costeras todavía no han decidido adoptar esta iniciativa. A Coruña, con varios arenales en su mismo casco urbano, las mantendrá abiertas por ahora, ya que las medidas que aplicará su Concello se limitan a la disminución del número de baldeos de calles y limpiezas de edificios, así como de los riegos en zonas públicas y privadas. También se recortará el llenado de las piscinas, se cortará el suministro a las fuentes ornamentales y se prohibirá el lavado de coches salvo en los establecimientos autorizados.

Sada es otro de los municipios costeros del área metropolitana, pero tampoco recurrirá por ahora al cierre de las duchas playeras, ya que sus medidas para el ahorro de agua son similares a las previstas en A Coruña, aunque añade también la revisión de la red de abastecimiento para localizar fugas y reducir las pérdidas al mínimo. El Concello sadense pedirá además a la ciudadanía un menor riego de las huertas y la disminución del uso del agua en la ganadería.

Arteixo, igualmente situado en la costa, se abastece también del embalse de Cecebre en la mayor parte de su territorio y ha adoptado medidas de este tipo para rebajar el consumo sin incluir la clausura de las duchas en sus arenales, aunque ya desde el comienzo del verano ha decidido recortar el uso del agua en los riegos y en la limpieza de las calles. Bergondo y Miño, localidades cuyas playas son frecuentadas por numeroso público en verano, no solo no han cerrado sus duchas, sino que todavía no han decidido si tomarán medidas para rebajar el consumo de agua.

Entre los interiores, Culleredo es uno de los municipios que se han adelantado a la adopción de iniciativas para reducir el gasto de agua, puesto que las zonas verdes de mayor tamaño, como el paseo marítimo, reciben menos riego desde hace meses. Ahora se incorporan las medidas que ponen en marcha otros ayuntamientos, pero su alcalde, José Ramón Rioboo, defiende que haya una coordinación en todo el área metropolitana sobre estas actuaciones con el fin de lograr una mayor eficacia.

Carral por su parte desarrollará una campaña de concienciación sobre el uso racional del agua, al igual que Abegondo, a pesar de que no se surte de Cecebre. Cambre reclama a su vez la conexión de ese embalse con el de As Encrobas para evitar estas situaciones, algo que A Coruña descarta por ahora.