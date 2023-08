La asociación Cultura Aberta de Carral organiza hoy, por primera vez en la villa, el festival Cantos da Baiuca, además de la sexta edición del festival As nosas músicas, que se celebrará a las 18.30 horas en el Campo da Feira. La primera de las iniciativas, dedicada a los cantos de taberna, empezará a las 12.00 horas con la visita de los grupos a los bares colaboradores, una docena. Sus actuaciones durarán tres horas, y luego habrá una comida de hermandad.

Los establecimientos participantes son A Parola, A Taberna Siglo XXI, Lume e Ferro, O Lareiras, O Muíño Vello, O Solpor, Piolindo, Rincón de Oro, Betanceiro, Do Pincho, Ivis y Panadería Dacunha, mientras que la lista de grupos incluye al anfitrión, Arnela, así como Os da Media Pedalada y Os do Lado do Sol, de Abegondo; Amigos de Barallobre, de Fene; Pandereteiras de Encrobas, de Cerceda; Raíñas ao lado de… y Catalmibre Tradicional, de Culleredo; Amarabeiro Nubeiro, de As Mariñas; Son da Gaita, de Boqueixón; y Sonidos del Alba, de Ferrol.