Recuerdos de película en Vilaboa

“Directivo, delegado, socio e historiador do noso clube” describió el Olímpico de Rutis en su despedida a una figura clave en la historia del club, Carlos Pan, a su fallecimiento, en mayo de 2021. Fruto de su vocación por registrar la historia, y las historias, y su “inquietud siempre por todas las cosas”, legó en vida desde actas del Olímpico hasta registros de partidos jugados, equipos y goleadores de la Asociación Coruñesa de Fútbol Sala, de la que fue secretario, hasta un cancionero con más de 100 composiciones “populares y no tan populares” escritas “de su puño y letra”, relata su hijo Fernando Pan. El último destello de este archivo humano de curiosidades de la vida cullerdense de su tiempo ha sido localizado recientemente por una hija suya entre las páginas de un libro: un manuscrito en el que señala a O Portádego y Vilaboa como lugares pioneros en acoger cines en la comarca.

“Cine Portazgo fue el primero de toda la comarca de las Mariñas ya que abrió sus puertas en los últimos años veinte del siglo pasado”, reza el texto, escrito con tinta azul, que deja ver que se redactó ya en el siglo XXI. “A él acudían gentes de los alrededores”, dejó atestiguado Pan. “Sobre los años 40 se abrió el de Vilaboa. Ambos eran propiedad de D. Teodoro Viñuelas (Castañeiro)”, precisó. El cronista describió incluso detalles del funcionamiento y la interconexión que permitía compartir cartelera en aquellas primeras salas: “Tenía un empleado para llevar los rollos de las películas de un salón al otro, pues se proyectaban las mismas películas con diferentes horarios. Las llevaba en bicicleta”, narró Pan.

El núcleo que hoy despunta como el más poblado del concello de Culleredo contaba también con un cine, oferta cultural y de ocio que completaba una sala de fiestas. “En el Burgo existía el Cine Rialto. En la parte de atrás bajando un corto camino estuvo la famosa pista de baile de [...]”, concluye el fragmento del relato, en el que queda sin nombrar la sala de fiestas.

La descripción del panorama cinematográfico de la primera mitad del siglo pasado que efectuó Pan ratifica las cualidades que su hijo Fernando destaca de él: “Era muy metódico, muy curioso y muy activo. Le gustaba hacer fotografías, de cómo iban cambiando las cosas, y le llamaba la atención todo. Siempre me decía que pusiera fechas a las fotos, que luego no me iba a acordar de cuándo las había hecho”, cuenta su hijo.

La participación de Carlos Pan, coruñés, en la vida social cullerdense se fraguó en los ocho años en los que vivió en Vilaboa, de donde era su mujer. Y fue metódico, curioso, activo y amante de la tierra de su esposa hasta el final. Veintidós años antes de morir, escribió, también de su puño y letra, las condiciones. “No quería curas, esquelas ni flores. Quería ser incinerado y tirado en el campo en del Olímpico de Rutis”, cuenta su hijo, que le cumplió su última voluntad, cuyos detalles recuerda con la ironía que les imprimió su padre: “Él quería que fuera en el banderín de córner, porque decía: ‘Los jugadores siempre van allí y pisan, para que me pisen por lo imbécil que fui’”.