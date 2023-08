Caión vive este fin de semana y el que viene una nueva edición del festival Rueiros da Vila, que reúne en cuatro escenarios repartidos por diferentes puntos del núcleo a artistas que atraen tanto a vecinos como a turistas para disfrutar de un ambiente festivo a última hora de la tarde en la costa larachesa. Este sábado, uno de los encargados de hacer las delicias del público será el artista urbano arteixán, Nano MZ. Actúa a las 21.30 horas en el palco instalado en el patio de la iglesia de Santa María del Socorro, junto al paseo hacia la playa. El cantante ha realizado numerosos conciertos y actuaciones en festivales por todo el país a lo largo de las últimas semanas.

¿Cómo afronta este concierto en Caión?

Bien, tengo muchísimas ganas. Justo pensaba en terminar la gira hace dos semanas, cuando estábamos de concierto en Cantabria. Era la última actuación que teníamos prevista, pero se me metió entre ceja y ceja hacer algo cerca de casiña. Cuando vimos la opción en Caión, me pareció perfecto. Aparte, yo que soy del pueblo de al lado, la playa de Caión es donde voy a hacer surf muchas veces. Desde pequeño he ido ahí, así que le tengo muchísimas ganas, por lo especial que es para mí el sitio. Me gusta hacer el cierre de lo que ha sido la primera gira que llevamos desde enero por toda España. Me parece el mejor sitio sin duda para hacer justo lo que se va a hacer este sábado.

Siendo de Arteixo, ¿siente esa conexión de proximidad con la costa larachesa?

Sí, al final yo soy de Chamín, que es una aldeita pequeñita que pertenece a Arteixo. Yo creo que es la misma distancia, aquí ya a nivel kilometraje, no sé exactamente cómo va, pero creo que es más o menos la misma distancia entre Caión y Arteixo. Al final, Arteixo es a donde yo iba al colegio. La mayoría de mis amigos que eran de allí, además. Pero Caión es donde solía ir a la playa con mis padres de pequeñito. Ya cuando me hice un poco más grande, con mis amigos, también me iba a la playa a cenar, o en las primeras veces que empiezas a salir. Me gustaba mucho también esa zona para los tardeos en verano, en general. Tengo una conexión personal muy fuerte con Caión, así que me parece que es el sitio indicado para hacer el cierre.

Es una vuelta a casa después de todo este verano. ¿Cómo califica estos últimos meses?

A nivel experiencia hemos ganado un montón. Llevamos desde enero, realmente, pero el verano ha sido lo más intenso porque, al final en invierno, tú haces la gira en salas. Son conciertos tuyos y está todo súper controlado. Pero en verano es cuando te expones con los festivales, públicos nuevos, gente que no tiene por qué realmente conocerte. Es una apuesta a prueba súper bonita. Ha sido súper intenso, hemos estado en un montón de sitios tocando, hemos aprovechado que estábamos en ciertos sitios para también quedarnos ahí trabajando, ir a ver compañeros míos que estaban tocando en diferentes ciudades... Cada día es un poco un jaleo de movimientos, pero la verdad que para hacer el primer verano así que estamos girando, lo estoy disfrutando un montón.

¿Percibe con ese ajetreo que su nombre llega cada vez más lejos?

Sí, poquito a poco. Es un proceso que, al final, por mucho que tú te muevas, también depende de cómo hagas las cosas, cómo salga todo, la suerte que tengas. También calas más o menos en la gente. Somos muchos artistas que estamos en cada festival, en cada ciudad, y cada vez se hacen más eventos con más gente. Resulta un poco difícil dejar huella, pero sí que voy viendo ese crecimiento. Por ejemplo, la última vez que fui a Cantabria, hace tres años, recuerdo que, obviamente, nadie sabía quién era. Y en esta ocasión, fuimos, dimos un concierto y vino un montón de gente a vernos. Cantaron canciones que llevan tiempo, canciones nuevas... La gente fue supercercana. Ves que ya te paran y te reconocen fuera. Es normal en Coruña provincia en general y en Madrid, que es donde vivo y donde estoy más presente. Pero en ciudades así es donde más se nota ese crecimiento.

¿Es una manera de dar a conocer sus diferentes estilos y facetas como artista?

La exposición que te dan los conciertos es buena también para jugar un poco con eso, ver si le gusta más o menos a la gente lo que haces. Compruebas qué cosas han calado más. Porque muchas veces, tú sacas una canción más urbana, más afro reggaetón y ves que tiene muchos números, pero realmente luego das un concierto y, a lo mejor, la gente no la canta tanto. Y también puede ser que tienes menos visitas, que la canción es más lenta, más rápida, no tan urbana, más mainstream, más pop... y de repente la gente la canta mucho más en los directos. Es una manera muy buena de medir todo lo que estamos haciendo en el estudio.

¿Y también una fórmula para orientar sus trabajos futuros?

Yo tenía bastante claro por dónde quería tirar, pero sí es cierto que los conciertos me han ayudado un montón. Quizá no a tomar una decisión, pero sí a aclarar ciertas ideas de algo que quiero hacer, pero a lo mejor es mejor llevarlo a cabo de otra manera. En los conciertos se ve que la gente disfruta más de estas facetas mías. Sí que ayuda, bastante de hecho, el dar conciertos y ver qué cosas disfruta más o menos la gente para aclarar las líneas de trabajo de cara al futuro.

¿Prefiere enfocarse en atraer al público que en buscar una catalogación de su estilo musical?

Claro, eso es lo más importante, que todo el mundo disfrute. Antes de catalogar o ver según qué cosa, es valioso sentir la vibra de la gente y comprobar que lo disfrutan. Y eso, realmente, es lo que creo que es la parte bonita de la música. Más allá de que sea más o menos urbano o pop, ver qué es lo que disfruta la gente y lo que sienten, independientemente del género del que se trate.