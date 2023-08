Las obras de Sol y Mar encaran la recta final tras superar las pruebas de carga en el túnel

Las obras del túnel de Sol y Mar encaran ya la recta final tras haber superado este martes las pruebas de carga realizadas con camiones, que circularon por encima del subterráneo para comprobar que no hubiera deformaciones. Una prueba de carga es una práctica habitual en la construcción de infraestructuras, que se aplica una vez esta está prácticamente finalizada para verificar que todos los componentes responden correctamente ante la presión o tensión ejercidas.

Según el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, el túnel estará listo para la circulación en octubre: “Posiblemente esté abierto al público en la primera semana”, señala. Fuentes próximas a los trabajos, por otra parte, se muestran algo más prudentes y lo sitúan a finales de año.

Luego de la conclusión del túnel, el siguiente paso será la construcción de una rotonda elevada que cruzará por encima del subterráneo. Esta no estará terminada al menos hasta marzo del año que viene, según se desprende del plazo de ejecución previsto, originalmente de 34 meses, es decir, casi tres años. A esto hay que sumarle los dos retrasos que ya habido durante las obras: uno de ellos provocado por la huelga de camioneros del año pasado y otro, por las actuaciones del Concello de Oleiros en la red de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Las obras comenzaron a finales de 2020 y durante todo este tiempo los vecinos de la zona han tenido que convivir con los ruidos que son habituales en este tipo de labores y, sobre todo, con los atascos y el tráfico lento, que no solo han afectado a los residentes, sino también a todos los conductores que tienen que pasar por Perillo para entrar o salir de A Coruña. Después de casi tres años, muchos ya están habituados y se muestran comprensivos con la situación. “Es normal que haya ruido en una obra, los vecinos durante el día también lo hacemos. Hay gente que protesta por todo”, comentaba el pasado julio una vecina. “Con el ruido no se puede hacer otra cosa, es como en todas las obras”, afirmaba otra mujer del barrio.

Ampliación de A Pasaxe

El Gobierno aprobó este lunes la primera fase de ampliación de A Ponte Pasaxe, un paso burocrático necesario para llevar a cabo una actuación que se lleva tramitando desde 2015. El puente pasará a tener cuatro carriles por sentido frente a los tres actuales, así como carriles bici y aceras más anchas. No se prevé que las obras comiencen pronto, ya que la resolución tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para ser definitiva y el Ministerio de Transportes todavía está trabajando en la redacción del proyecto. Este, a su vez, tiene que aprobarse, tras lo cual habrá un concurso público para contratar a la empresa que ejecute el plan.

García Seoane ha declarado recientemente que el Gobierno le ha asegurado que el concurso no verá la luz hasta que se terminen las obras de Sol y Mar. “El proyecto se divide en dos: aborda obras en las cabeceras de el puente de A Pasaxe, tanto en la zona de A Coruña como en la de Santa Cristina, pero se limita en este momento a simplemente ampliar el puente”, explica el alcalde, quien prefiere no opinar sobre el proyecto “hasta que las obras estén contratadas”.

Por otra parte, el BNG de A Coruña ha criticado que la reforma de A Pasaxe no “va a acabar con los atascos, tal y como el propio Gobierno central reconoce”, y critica la “ausencia de un carril para el transporte público”. “Es una inversión de 31 millones de euros que no va a resolver los problemas de movilidad que en teoría se pretenden abordar”, afirma la concejala del BNG Avia Veira. “El aumento del espacio para el tránsito de vehículos privados en A Pasaxe no es la solución”, remarca.

El BNG critica que no se incluya en el proyecto un carril VAO (Vías de Alta Ocupación) para los buses que, según la formación nacionalista, “es la única forma de descongestionar el tránsito”. También reclaman la “implantación de un tren de proximidad con frecuencia y horarios apropiados, así como también de transporte marítimo”. “Desde el BNG continuamos exigiendo que el diseño de la movilidad de A Coruña del presente y del futuro se haga en clave metropolitana”, concluye Veira.