El centro de Servicios Sociales de Coirós sufrió en el fin de semana un ataque que fue descubierto a primera hora de este lunes. Las empleadas municipales se percataron del asalto al incorporarse a sus puestos de trabajo. Los asaltantes actuaron en el despacho de la trabajadora social del centro, revolvieron sus cajones y tiraron por el suelo material de oficina. La Guardia Civil ha iniciado la investigación de los hechos. Por el momento, no se ha echado falta material y no hay puertas ni ventanas forzadas.

El Consistorio precisa que en esta dependencia no se guardan expedientes con datos personales y los ordenadores no fueron sustraidos ni los desconocidos llegaron a acceder a ellos. "Hasta el momento no se ha echado nada en falta, aunque se hará otra revisión del inventario de los bienes del centro", indican desde el Ayuntamiento.

El alcalde Francisco Quintela ha condenado los hechos y ha aprovechado para reiterar a la subdelegación del Gobierno en A Coruña mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el municipio.