El centro municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Coirós sufrió en el fin de semana un allanamiento que fue descubierto a primera hora de este lunes. Las empleadas adscritas a este departamento se percataron del asalto al incorporarse a sus puestos de trabajo este lunes.

Los asaltantes actuaron en el despacho de la trabajadora social del centro, revolvieron sus cajones y tiraron por el suelo material de oficina, informa el Concello en un comunicado remitido a los medios. La Guardia Civil ha iniciado la investigación para esclarecerlos hechos. Por el momento, no se ha echado falta material y no hay puertas ni ventanas forzada, apuntan desde el Ayuntamiento, que desconoce cómo accedieron los asaltantes a estas dependencias municipales.

El Consistorio precisa que en estas dependencias municipales no se guardan expedientes con datos personales y los ordenadores no fueron sustraídos ni los desconocidos llegaron a acceder a ellos. “Hasta el momento no se ha echado nada en falta, aunque se hará otra revisión del inventario de los bienes del centro”, indican desde el Ayuntamiento.

El alcalde, el popular Francisco Quintela, ha condenado los hechos y ha aprovechado para reiterar a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña mayor presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el municipio.

El Ejecutivo municipal ha denunciado en el último año numerosos robos y actos vandálicos en instalaciones municipales. Francisco Quintela advierte del daño que ocasionan este tipo de hechos a a las arcas públicas y ha reclamado insistentemente más efectivos de seguridad. “Coirós es un municipio seguro y sus vecinos quieren que siga siendo un lugar para vivir con tranquilidad”, apunta el regidor.