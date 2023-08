El Seprona halla numerosos animales muertos en el criadero de Oza-Cesuras

La Guardia Civil ha registrado bajo autorización judicial el interior del criadero de border collies localizado en la aldea de Vilar, en la parroquia de Filgueira de Barranca de Oza-Cesuras, en donde la semana pasada aparecieron dos perros muertos y varios más con indicios de abandono, tal y como avanzó este diario. Ayer, los agentes se encontraron con un escenario dantesco: perros, gatos e incluso cachorros en estado de descomposición se acumulaban desde hacía semanas por las habitaciones de la casa y en una cuadra adyacente, provocando que el aire fuera irrespirable y el ambiente sofocante.

“En el suelo de la cocina estaba lo poco que quedaba de dos perros [...] Es la cosa más desagradable que he visto en mi vida”, declara con espanto la propietaria del inmueble, quien ya había denunciado varias veces por impago del alquiler a la responsable del criadero. Según la propietaria, el agua y la luz habían sido cortadas hacía meses y la gerente ya no vivía allí, aunque el criadero seguía en activo. Ayer, esta mujer pudo volver a entrar en su casa luego de años de denuncias cruzadas que todavía están pendientes de resolución. “Después de cinco años, por fin pude coger manzanas de los árboles que con tanto cariño plantó mi padre”, asegura la mujer.

El estado del criadero fue descubierto por un familiar: “Mi primo me dio el aviso, porque había perros muertos en la palleira y no se paraba con el olor”, explica la propietaria, quien también sospecha que podría haber más cadáveres en el pozo negro de la vivienda. “Nosotros con ella teníamos un acuerdo para que el pozo negro se limpiase una vez al año, pero hace cuatro que no se vacía”, asegura. A pesar de que ha podido pisar de nuevo su propiedad, se lamenta del estado en el que se encuentra. “Está todo hecho un desastre, la casa me ha quedado en ruinas”. Además, otra de las consecuencias del abandono de la finca son las plagas de pulgas: hay tantas que ya están empezando a afectar a los vecinos de la zona.

La responsable del criadero negó en un inicio cualquier tipo de anomalía y afirmó que los canes se encontraban en buen estado de salud, pese a los dos perros muertos que halló el Seprona la semana pasada —carecían de chip y llevaban en ese estado entre uno y dos meses, según certificó la veterinaria que asistió al lugar— y los otros muchos encontrados ayer en avanzado estado de descomposición, a los que también hay que sumar varios gatos y cachorros. Más adelante, la mujer negó que los perros muertos fueran suyos y vinculó la muerte de los mismos a una posible represalia por parte de alguno de los vecinos, con los que mantiene una mala relación. Sin embargo, ahora los animales han aparecido muertos en varias estancias del interior de la vivienda y no solo fuera de ella.

El perfil de las redes sociales del criadero ha sido eliminado recientemente. En él podía leerse: “Cría responsable del border collie, funcionalidad y belleza”. Sin embargo, en la página se acumulaban los malos comentarios y algunos amenazaban con denunciar la situación en la que estaban los canes.