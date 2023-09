Los vecinos de Liñares protestan por las obras de canalización de las aguas pluviales

“Las aguas son públicas, no tienen que perjudicar a particulares”, “ya tenemos escorrentía de aguas públicas y también basureros en Liñares”. Estos son algunos de los mensajes que esgrimen las pancartas colocadas por los vecinos del núcleo de Liñares, afectados por las obras que el Concello de Culleredo ha iniciado recientemente para la canalización de aguas pluviales, que serán vertidas hacia sus casas.

“En la carretera provincial DP-3104 están haciendo una senda peatonal”, explica el portavoz de los afectados, Manuel González, quien también fue arquitecto técnico del Concello de Culleredo hasta su reciente jubilación. “En su día, la Diputación, como allí no había eras ni nada, recogió un poco de agua de ese tramo de vía y se la echó a unos vecinos campo a través”. Según González, ahora el Concello está haciendo “una obra importante de cientos de miles de euros” en la que “van a contener tierras de un lado de la vía y a canalizar aguas de la misma”.

“El agravante de todo esto es que, si bien antes eran cuatro o cinco sumideros los que iban a esas aguas, ahora van a ser veinte o treinta”, expone González. Según el arquitecto, la tubería que recogía el agua de los antiguos sumideros tenía un diámetro suficiente para la acometida de aquel momento, pero ahora “se acometerá el agua de la vía con la misma tubería de hace veinte años”. “Habrá un caudal más grande que va a reventar el resto de las tuberías a través de las fincas privadas”, advierte, preocupado.

González declara que expuso estos motivos al arquitecto que ocupó su lugar en el Concello y a los técnicos de la Diputación, “que son los que llevan la dirección de obra”. “La contestación que me dieron fue que, si las aguas iban por ahí en su día, tendrían que seguir por ahí”. No obstante, González cree que hay otras soluciones: “llevar el agua a otras vertientes, que son cauces de aguas de Galicia, y no verterlas en una finca particular, porque es un agravio a los vecinos”. Unos vecinos que, según el representante, se muestran “preocupados”.

González también mandó una carta al presidente de la Diputación con acuse de recibo en la que le planteaba estas cuestiones. “Nunca recibí una contestación, los políticos no hacen ni caso”, declara el arquitecto. “Los técnicos me escucharon, pero no hicieron nada al respecto y al alcalde de Culleredo, que lógicamente fue mi alcalde, porque fui allí funcionario más de veinte años, me dijo que, como no entiende, lo deja en manos de los técnicos de la Diputación”.

El exarquitecto municipal señala también que en la contención de tierras que se están realizando contras los cierres de las fincas se han introducido “una serie de perpiaños o piedras de contención” que, al “ser irregulares”, dejan “una cámara de aire de unos veinte centímetros entre la piedra y los cierres”. “Eso va a producir un basurero público, porque las hojas y todo lo que caiga en la vía va a acabar en los cierres de los vecinos”, afirma González, quien cree que “se tendría que haber utilizado otro tipo de contención”.