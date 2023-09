Sargadelos anuncia el cierre del Carlos Maside por pedir Sada que se amplíe el BIC a la fábrica

Sargadelos volverá a cerrar el Museo Carlos Maside. A escasos dos meses de su reapertura, el grupo empresarial anuncia el cierre en represalia por el acuerdo del pleno de Sada de reclamar a la Xunta el mismo tratamiento que al centro de Sargadelos en O Cervo y la ampliación de la declaración de Bien Interés Cultural a todo el complejo industrial. El acuerdo, adoptado el 31 de agosto, prosperó con los votos de Sadamaioría, BNG y PSOE; la abstención de Unidos por Sada y el voto en contra del PP.

El administrador único de Sargadelos, Segismundo García, ha enviado una carta al Concello de Sada en el que afea a los partidos que aprobaron la moción del BNG su “teima” y su “enciclopédica ignorancia en asuntos mercantiles”. El empresario contradice al alcalde, Benito Portela, al que se refiere como “ex mareado”, y al portavoz del BNG, Emilio Graña, que defendieron en el pleno que la catalogación BIC de la fábrica no supondría ningún problema para la actividad industrial ni conllevaría ninguna restricción a mayores de las que ya impone su catalogación en el plan general.

“Pues, mire, sí. Molesta y mucho. Las empresas deben ser ágiles en la toma de decisiones y en la adecuación de sus instalaciones a los nuevos procesos productivos. Y tal declaración es un impedimento formidable porque nos hace depender de otros cuatro departamentos administrativos y burocráticos, a lo que no estamos dispuestos”, replica el empresario, que afea al Concello lo que considera una extralimitación: “Sigo siendo el dueño o administrador único y sus opiniones y “teimas” me parecen muy bien y muy respetables hasta que entran en conflicto con mis intereses, que no son otros que levantar las empresas y proteger su patrimonio sin injerencias espurias”, afirma e ironiza: “Les agradecería que tomasen ustedes el control de las empresas, bien vía compra, o bien vía expropiación, para poder poner en práctica esas ideas formidables”.

Segismundo García lanza el anuncio en el penúltimo párrafo de su misiva: “Entre tanto, se paralizan las obras ya empezadas, se anulan las inversiones programadas, se rescinden los convenios con ese ayuntamiento y se cierra al público el museo SARGADELOS-Carlos Maside. Abriéndolo solamente los días y horarios que la Xunta disponga y si hay personal para su atención”, anuncia. El empresario anima con sorna al BNG a elevar sus protestas al Parlamento Europeo: “El pueblo se lo agradecerá”. “También podrían ofrecer la dirección de las empresas a los hermanos Suárez Picallo o Díaz Pardo. Expertos gestores.”

E l cierre se produce menos de un mes después de que la Xunta incoase el expediente de declaración BIC del museo, una distinción que, precisamente, debería garantizar, entre otros extremos su apertura. La misiva de Segismundo García coincide con un comunicado del comité de empresa de Sargadelos contrario a la ampliación del BIC a la fábrica en el que acusa al Concello de Sada de “poner en riesgo” los trabajos y la actividad de la empresa.

Benito Portela niega rotundo que la declaración del BIC suponga un cortapisas para la actividad de Sargadelos y recuerda que fue su gobierno el que modificó el plan general aprobado inicialmente para clasificar como suelo urbano de uso industrial los terrenos del complejo para garantizar su continuidad.

El alcalde subraya que la petición de blindar con el BIC todo el complejo de Cerámicas do Castro se había aprobado hasta tres veces por unanimidad por el pleno para velar por la conservación de esta proyecto pionero a caballo entre el arte y la industria impulsado por Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane y en el que dejó su impronta el arquitecto Andrés Fernández-Albalat.

Portela replica que “llama poderosamente la atención” que la fábrica de Sargadelos de O Cervo “goce ya de la calificación de BIC manteniendo su problema” y defiende que esta distinción no solo no supone un obstáculo sino que facilita el acceso a ayudas para su mantenimiento. El regidor insta a la Xunta a intervenir e impedir el cierre del museo.