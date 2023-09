Arteixo retocará los bordillos en el paseo del Balneario al recibir quejas por varias caídas

El Concello de Arteixo estudia realizar reformas leves en el paseo del Balneario pocos meses después de entrar en funcionamiento tras la reurbanización de toda la zona. Los retoques que plantea llevar a cabo el Ejecutivo arteixán serán menores y se centrarán en solventar uno de los problemas que más quejas ha suscitado entre los vecinos del centro del municipio: las caídas que se producen por el ligero desnivel entre el bordillo de la acera bici y la parte de la plataforma única destinada a la circulación de tráfico rodado. Las medidas valoradas tienden a suavizar este cambio de altura del firme para reducir el riesgo de tropezones.

“Las incidencias se registran, sobre todo, durante la feria de los sábados”, comenta el concejal de Obras, José Manuel Caamaño. Señala que el corte de tráfico para que los usuarios puedan moverse entre los puestos comerciales instalados en la calle provocaba una mayor relajación de los viandantes, con la que se pudieron dar esos tropiezos.

El Bloque Nacionalista Galego planteó una pregunta oral en el último pleno sobre este asunto. José Manuel Caamaño, respondió que ya se habían probado a lo largo del mes de agosto una solución. “Una de las alternativas es achaflanar el vértice del bordillo”, indicó Caamaño. El concejal reconoció que los resultados no convencieron. Precisa que “es difícil hacerlo con medios mecánicos porque, con la pieza ya instalada, no puedes trabajar”. Añade que este método solo permitía intervenir la calle en un sector, y no en su totalidad.

Ahora, los técnicos municipales probarán una nueva opción. “Se trata de colocar otra pieza a mayores del bordillo existente, hacia la zona por donde discurre la circulación”, adelanta el edil de Obras. Señala que recibieron este mismo viernes el dispositivo y que lo pondrán a prueba durante los próximos días para recibir, también, las opiniones de los vecinos.

Aunque confían en que esta será la solución adecuada, todavía no pueden estimar el presupuesto que requerirá la obra. Estiman que la intervención tenga un plazo de ejecución de “pocas semanas”.

Los residentes y viandantes habituales de esta zona manifestaron su conformidad con el resultado de la reforma del entorno del Balneario, una vez finalizadas las intervenciones. Algunos destacaron en ese momento algunas caídas que ya se habían producido en los primeros días desde su apertura al tráfico. La oposición criticó la plataforma única al indicar que no cumplía las recomendaciones de accesibilidad de la ONCE.