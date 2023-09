Betanzos prevé indemnizar a placeros por la demora en reformar sus locales provisionales

Los placeros del mercado municipal de Betanzos recibieron el pasado jueves desde el Ayuntamiento un escrito en el que se les informaba de que a partir de mañana lunes comenzarán las obras de reforma del edificio, así que tendrán que tener desalojados ya sus locales. Los afectados ya empezaron a empaquetar sus pertenencias aunque muestran su malestar porque aún no tienen listos los locales provisionales en las galerías de Pintor Seijo Rubio que deberán acogerles durante el año y medio que se prevé que duren los trabajos de reforma.

En el mercado municipal actualmente existen dos pescaderas, una carnicera y un frutero. Tras varias reuniones con el Concello para encontrar una nueva ubicación, los afectados plantearon los locales de Seijo Rubio, que el Ejecutivo local aceptó. Sin embargo no podrán trasladarse a ellos este lunes porque aún no han sido acondicionados, razón por la que están molestos porque no les quedará más remedio que cerrar hasta que estén listos.

El primer teniente de alcalde, Diego Fernández, explicó ayer que “faltan unos flecos” para las obras de adecuación de los locales de las galerías de Pintor Seijo Rubio, y que tardarían “unos quince días”. Fernández recordó además que en el escrito que se les entregó a los placeros se especifica que si se ven obligados a tener que cerrar, como es más que previsible al no estar lista la ubicación provisional, serán “compensados” con una indemnización. Tendrán que aportar facturas de períodos similares para comprobar la facturación y poder percibir la indemnización correspondiente a los días que permanezcan cerrados.

El edil brigantino detalló que la demora se debe a que es necesario instalar equipos eléctricos para los refrigerados de los comerciantes en las galerías., entre otras actuaciones.

Los placeros han criticado la demora en iniciar la reforma de los locales provisionales ya que su traslado estaba previsto. También están molestos porque aseguran que reciben información contradictoria, como que después de que terminen las obras ya no podrán volver al mercado municipal.

No solo los placeros tienen que desalojar el mercado. También las entidades sociales y culturales que tienen su sede en la planta alta del inmueble, como es el caso de la Agrupación Musical de Pulso y Púa Carlos Seijo, la Asociación Cultural Eira Vella, la entidad Lar de Unta, la Asociación de Amigos del Casco Histórico y la de Amigos de los Ríos (Arbe), o el club de ajedrez. La Agrupación Musical de Pulso y Púa ya realizó también la mudanza tras conseguirle el Concello un nuevo local provisional hace unos días.

La reforma del mercado municipal es la obra estrella del presupuesto de 2023 de Betanzos. El Concello adjudicó las obras por 1,9 millones de euros (con impuestos) a Obras Gallaecia SL (el contrato se formalizó el pasado 5 de septiembre). Los trabajos incluyen eliminar el altillo añadido, restaurar totalmente la fachada, mejorar la iluminación natural de la planta baja e instalar ascensor, entre otros.