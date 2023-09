“No nos gustan los mismos sonidos que en el Medievo, nuestros oídos evolucionaron”

El proyecto Espazos Sonoros lleva este fin de semana una propuesta musical diferente al monasterio de Soandres, en A Laracha. Pilar Almalé encabeza con su viola de gamba un cuarteto que toma su apellido como nombre. Almalé Quartet combina los sonidos de instrumentos antiguos con las propuestas actuales del mundo del jazz. El concierto comenzará a las 19.00 horas. El acceso es gratis.

¿Por qué la viola de gamba es uno de los instrumentos más personales de su proyecto?

Yo soy violagambista, principalmente. Mi formación es con viola de gamba. Y, luego, desarrollé un poco mi lenguaje con la voz. También canto. En este proyecto hago las dos cosas. Entonces, la viola de gamba es, un poco, la nota discordante, al menos a primera vista y mirando el resto de instrumentos. Después, habrá un violín, una guitarra acústica, una eléctrica, una híbrida, según los temas. En este caso se usará una guitarra acústica y una percusión híbrida, como con platos. De lo que se trata en el proyecto es de conectar lo antiguo con lo moderno y eliminar esa aparente barrera entre estos instrumentos que parece que tienen que estar siempre separados. Parece que tienen que tocar repertorios totalmente distintos. Y, realmente, lo que hacemos es coger repertorio para viola de gamba u otros instrumentos de la música antigua y lo revisitamos. Hacemos nuestros propios arreglos, que tienen también un lenguaje mezclado entre lo moderno y lo antiguo. Podemos decir que estamos entre lo jazzístico y las músicas tradicionales. Todo está unido.

¿Cómo se trabaja con todos esos sonidos en Almalé?

Con cada tema lo hacemos de una manera distinta. Hay veces que, grosso modo, yo soy la que pone la parte antigua. Mi formación de conservatorio es en música antigua y, al final, es el lenguaje que más domino. Mientras, los otros tres músicos restantes, Thomas Kretzschmar, Fran Gazol y Álex Comín, han estudiado esencialmente jazz. Normalmente, yo traigo propuestas de música antigua con algunas ideas de lo que se puede hacer y, en el estudio, los cuatro vamos desarrollando y buscando ese nuevo lenguaje. A veces lo hacemos a partir de una melodía, a veces de un patrón rítmico, otras se mantiene la melodía original y variamos la forma en que la tocamos.

¿Esos instrumentos antiguos suenan hoy como lo hacían en su época o han evolucionado?

Pues es una buena pregunta. Realmente, no lo sabemos a ciencia cierta. No podemos saber cómo se tocó exactamente en el pasado. Hay mucha gente que parece que sí lo sepa, o que lo quiera saber por medio de tratados, pero estos no son tanto medievales, sino posteriores. Datan de, por lo menos, el Renacimiento o el Barroco. Sí que pensamos que nuestros oídos han evolucionado y no nos gustan los mismos sonidos que en el Medievo. Hay muchos acordes, distancias de intervalo que, en su día, funcionaban y ahora no, y viceversa. En el Medievo, por ejemplo, no se aceptaba la distancia de la tercera, que hoy en día está en toda la música occidental, popular y comercial que escuchamos. Por lo tanto, podemos suponer que todo es muy relativo.

¿Es la intriga por esa evolución de los instrumentos la que la atrajo para especializarse en ellos?

Yo empecé con la viola de gamba por pura casualidad. Antes tocaba el violín. La vida me llevó hasta la viola da gamba. Entré a los 12 años en el conservatorio con este instrumento, que lo desconocía. La verdad es que me conquistó totalmente por la propia sonoridad, que es muy hermosa. Y, luego, por el repertorio que recoge y que esconde. Todavía es muy desconocido para mucha gente, pero es igualmente maravilloso.

¿Cómo influye en su estilo un escenario como el de Soandres?

Ya hemos tocado antes en iglesias. También tocamos en un palacio en Francia, en Narbona. Este tipo de acústicas, más antiguas y con paredes de piedra, son ideales.