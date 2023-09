Acusados de vertidos en Cerceda desde una empresa de residuos niegan ser los responsables

Los responsables de la empresa que hace unos años estaba encargada de tratar y eliminar los residuos no peligrosos generados por los concellos en Areosa (Cerceda), declararon ayer en la Audiencia Provincial de A Coruña que no fueron los responsables de los vertidos al terreno y a un regato de lixiviados de la basura entre 2012 y 2016.

La Xunta les abrió hasta seis procedimientos sancionadores entre 2011 y 2014 por diversos motivos: verter aguas no tratadas a la cuneta, deficiencias en la red de alivio, vertido de pluviales y acumulación de lixiviados e incorrecta impermeabilización de uno de los vasos y el posible desplome también de una pila de residuos.

Los dos directivos de la sociedad, que entró en concurso de acreedores en 2012, y que son padre e hijo, están acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La Fiscalía pide para cada uno una pena de seis años de cárcel y el pago de una indemnización de más de 500.000 euros a la Xunta. Ayer se celebró la primera sesión del juicio, en la que el padre y empresario explicó que no intervino en la gestión del vertedero de Cerceda y que tuvo conocimiento de las sanciones porque “esas cosas a veces se hablaban en casa”, según informó Europa Press.

El Gobierno gallego formuló a la empresa varios requerimientos para que sellasen uno de los vertidos y entregasen los lixiviados y los líquidos del interior de las instalaciones a un gestor autorizado, pero según la Fiscalía no hicieron caso. “Nunca llevé nada de eso, quien sabía de vertederos era él”, afirmó el progenitor en referencia a su hijo. Éste en el juicio señaló que la empresa entró en concurso de acreedores en 2012 al quedarse “sin recursos” y lo comunicó a la Xunta. “Impermeabilizamos el vaso en 2012 y se certificó pero nos quedamos sin dinero para hacer el sellado”, declaró.

“Pedimos a la Xunta que ejecutaran los avales, eran los únicos que podían hacerlo”, añadió tras explicar que tras su inhabilitación en 2014 por cinco años (plazo por el que el Gobierno gallego les retiró la autorización ambiental), no les “dejaron entrar” en las instalaciones por lo que no se hacía “responsable” de los riesgos de vertidos de lixiviados. “No tenía llaves, me las dieron en 2018”, aseguró.

Este procesado no obstante aseguró que las sanciones impuestas a la empresa durante esos años no tenían relación “en absoluto” con vertidos de lixiviados y que la Xunta, el Concello y Augas de Galicia “no tenían ningún problema” respecto a esto.

La Fiscalía considera que ambos acusados “conjunta y concertadamente según el rol de cada uno” en la empresa “toleraron, promovieron y consintieron los vertidos”. Afirma además que prescindieron “intencionadamente de realizar los controles analíticos establecidos, así como el control y entrega de lixiviados generados en la actividad a gestor autorizado”, permitiendo así que dichos vertidos continuasen “en el medio, sin control alguno, de manera continua y durante largos períodos de tiempo, hasta la intervención de la autoridad ambiental”.