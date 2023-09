Benvida a Sada en letras de Sargadelos

O Concello de Sada segue a explorar a potencialidade deste concello como sede de Cerámicas O Castro a través da expresión artística. Primeiro foi o deseño que se lle encargou hai anos ao artista Isaac Díaz Pardo dun logotipo do Concello, que se usa en todas as súas comunicacións oficiais. Despois foi o gran mural coa imaxe do galeguista que pintou Lula Goce polo centenario do seu nacemento preto de As Brañas e despois outra intervención de arte urbana, a de Javier Bermúdez que pintou os exteriores duns baños públicos xunto á praza Irmáns Suárez Picallo recreando un proxecto de Díaz Pardo.

Agora o actual Goberno local acaba de instalar fronte á antiga Casa Consistorial, ao lado do Ben de Interese Cultural (BIC) da Terraza, as catro letras que conforman o nome da vila seguindo o criterio estético e a influencia do artista e de Sargadelos. Son letras prefabricadas en formigón cunha altura de 1,2 metros, revestidas de mosaico de gres coas cores habituais de Cerámicas O Castro: o branco, o azul, o vermello e o gris. O Goberno actual sinalou que encargou esta peza durante o pasado mandato. Encargaran a construción e elaboración do mosaico a Cerámicas O Castro que as entregou en decembro de 2022, antes de xurdir a polémica entre o Concello e o actual xestor das instalacións pola declaración BIC da fábrica. Estas letras quedaron gardadas despois da moción de censura e logo das eleccións municipais o Executivo recuperou de novo o proxecto e onte instalounas sobre o céspede no paseo marítimo. “Potenciar a imaxe e o turismo da localidade dándolle protagonismo ás Cerámicas de O Castro que tanta relevancia ten para o noso municipio así como a contorna onde están colocadas”, é o obxectivo desta iniciativa, segundo sinalou o Concello. Estas catro letras co nome da vila mariñeira contarán ademais con iluminación frontal LED, en cada unha delas, para darlles visibilidade de noite. En 2001, hai máis de vinte anos, o Concello de Sada tentara colocar un cartel de benvida na entrada do núcleo urbano, pero cun estilo totalmente diferente, copiando a Marbella e o seu arco triunfal. O Goberno de entón de Ramón Rodríguez Ares chegou a incluir nos presupuestos unha partida para unha porta de acceso conformada por dúas dúas torrres de pedra de seis metros que sostiña un barco (os emblemas do escudo sadense), cun custe de dez millóns de pesetas (hoxe, 60.000 euros). Nunca chegou a facerse.