El Concello de Arteixo ha rechazado la petición de la empresa Aquafit Gestión de recibir una compensación de 632.000 euros y 426.000 euros, respectivamente, el supuesto lucro cesante que ha tenido en la explotación de las pistas de pádel y de tenis y por haber reducido sus ingresos durante el estado de alarma provocado por la pandemia. El Ayuntamiento apunta que había aceptado en el 2021 otra reclamación diferente de Aquafit Gestión por el cierre de las instalaciones que el COVID había provocado y había compensado a la empresa con 140.000 euros (reclamó en ese momento 210.000 euros), pero considera que “esta nueva reclamación, esta vez fundamentada en el estado de alarma que no provocó el cierre de las instalaciones, no procede”.

Los dos acuerdos para inadmitir las reclamaciones fueron aprobados en la comisión de asuntos de pleno que se celebró este lunes en el Ayuntamiento. El Concello asegura que ha comunicado a la empresa que inadmite la reclamación de 632.000 euros por “la carencia de fundamento de la solicitud, que pretende el reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico ni en la documentación reguladora del contrato en vigor”. “La petición se ha formulado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, que no es otro que la solicitud de modificación contractual al amparo de lo establecido en la cláusula 70 del pliego de cláusulas” siempre que “existiese un daño causado al contratista no encuadrable dentro del principio de riesgo y ventura inherente a la concesión”, sostiene el Gobierno local. Asegura que los acuerdos que se dictasen al respecto de la petición de indemnización por lucro cesante adolecerían de “vicio de nulidad de pleno derecho”.

El Concello también desestima la reclamación administrativa por de 426.009 euros (más intereses) correspondiente a la solicitud de restablecimiento del equilibrio económico al no existir en el periodo señalado una imposibilidad, ni total ni parcial, para la ejecución del contrato”.