Cambre acusa a la interventora y la secretaria de “bloquear” los pagos a los proveedores

“Hoy comparezco delante de vosotros con un sentimiento que nunca pensé que tendría que expresar como alcalde: la vergüenza”. Así comenzó su intervención el alcalde de Cambre, Oscar García Patiño, en la rueda de prensa que ofreció ayer para denunciar el “bloqueo” que sufre el Concello a la hora de realizar los pagos a los proveedores de servicios municipales. El Ayuntamiento adeuda 5,3 millones de euros en facturas pendientes, pese a que cuenta con remanente “suficiente” para hacer frente a las mismas. García Patiño achaca esta “vergonzosa” situación a las actuaciones de las nuevas habilitadas nacionales de Secretaría e Intervención, a las que acusa de “paralizar los pagos” desde hace meses. Este diario trató de comunicarse sin éxito con la habilitada nacional de Intervención para tratar de conocer su versión de los hechos. “La interventora no atiende a la prensa”, fue la respuesta.

“En los últimos años pasaron por aquí varios habilitados nacionales, cada uno con una forma distinta de trabajar”, indicó el alcalde. “Nunca tuvimos un problema semejante y las cosas salían adelante, lo que me lleva a preguntarme por qué se produjo este cambio de criterio y por qué no se nos dio la oportunidad de advertir a los proveedores y al resto de personas que se están viendo afectadas”, lamentó García Patiño. Algunos de estos proveedores ya han denunciado judicialmente al Concello por impago y los trabajadores de varios servicios municipales han realizado paros y manifestaciones, ya que “sus salarios no se están pagando”.

La concejala de Economía, Hacienda y Régimen Interior, María Pan, informó de que varios contratos “esenciales” se encuentran “parados” por la demora en la realización de los informes necesarios. Según Pan, la secretaria municipal —responsable también del departamento de Contratación— informó en varias ocasiones de que el personal es insuficiente para atender de manera eficiente toda la carga de trabajo existente. “El plazo medio desde que el departamento de Contratación elabora su primer informe hasta que se adjudica el contrato es de seis meses”, señaló la concejala de Economía.

Entre los contratos que actualmente se encuentran “bloqueados” están el del servicio de mantenimiento de zonas verdes, el del programa de actividades socioculturales, la concesión del servicio del complejo deportivo de A Barcala y los mantenimientos de marquesinas, parques infantiles, pavimentos y áreas peatonales. “El departamento de contratación tiene en su mesa actualmente 78 contratos, 54 de los cuales —lo que supone el 70%— están a la espera de los informes preceptivos necesarios para poder ser tramitados”, indicó Pan.

El equipo de Gobierno local prevé recurrir ahora a asesoramiento jurídico externo para desbloquear la situación, que afecta tanto a trabajadores municipales como a proveedores, algunos de los cuales tienen pendientes facturas por valor de casi 400.000 euros, como ocurre en el caso de una empresa de instalaciones eléctricas.